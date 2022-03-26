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惡作劇？維州阿靈頓頻傳漆彈槍傷人

記者張筠／維州報導
警方表示此類案件或與社群媒體上的惡作劇挑戰有關，高階民眾勿擾亂社區秩序或威脅他人安全。（比爾德夫婦提供）
警方表示此類案件或與社群媒體上的惡作劇挑戰有關，高階民眾勿擾亂社區秩序或威脅他人安全。（比爾德夫婦提供）

維州阿靈頓郡(Arlington County)近一周連續發生四起漆彈(paintball)和空氣槍傷人案件，至少有六人遭到攻擊，其中有人被打到流血瘀青，警方表示，此類案件或與社群媒體的惡作劇有關，近期將加強社區巡邏執法，同時告誡民眾勿再擾亂社區秩序、威脅他人安全。

最近一起案件為21日下午5時左右，一位民眾在Washington Boulevard與North Highland街交匯附近，被一輛灰藍色SUV射出的空氣槍(pellet)子彈擊中。

18日晚該社區連續發生兩起漆彈槍傷人事件，兩案間隔不到一個半小時，兩人約在晚7時30分於水晶城(Crystal City)的South Eads街與15街交匯處被擊中，當晚9時許又有兩人在同一區域受到攻擊，警方表示，兩起漆彈傷人案件的嫌犯均來自同一輛銀色轎車，附近的商家和停在路邊的車輛也被濺到油漆。

事件受害者阿靈頓居民拉納•比爾德(Lana Beard)表示，當天晚上她和丈夫在街上散步，「突然耳朵和臉頰被擊中，很幸運漆彈只擦過我的太陽穴附近，我丈夫帕特.比爾德(Pat Beard)則被擊中胸膛」，夫婦兩人被衝擊力達30磅的漆彈擊中後流血破皮，身上也有多處瘀青，「可能有人覺得漆彈很好玩，或者聽起來不可思議，但好在事發後警方重視此事，近期社區也有更多警員巡邏。」

帕特說，若漆彈剛好擊中拉納的眼睛，她可能因此失明，「事發時我們身邊還有其他民眾，包括兒童，若他們被打中，後果可能不堪設想」。

警方從16日就在調查相關案件，當天該社區也有民眾被經過車輛持空氣槍擊中；警方表示，這些案件或與近幾個月在社群媒體上出現的惡作劇挑戰有關，拉納和帕特也曾在社交平台上搜索相關標籤和視頻，雖未搜到與該社區相關的內容，但警方稱，近期全美部分地區出現類似情況，呼籲民眾不要跟風參與惡作劇。

維州阿靈頓郡近日連續發生四起漆彈和空氣槍傷人的案件，至少六人被攻擊。（比爾德夫婦...
維州阿靈頓郡近日連續發生四起漆彈和空氣槍傷人的案件，至少六人被攻擊。（比爾德夫婦提供）
阿靈頓郡的比爾德夫婦近日在街頭被人用漆彈擊中，身上有多處瘀青。（比爾德夫婦提供）
阿靈頓郡的比爾德夫婦近日在街頭被人用漆彈擊中，身上有多處瘀青。（比爾德夫婦提供）

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