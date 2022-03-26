欠房租憂遭驅逐 華府商家壓力大

疫情前Siroc餐廳平均每周五中午有60至80位顧客，但現在同時段最多也僅有30人，一般都只有五到十人。（德里斯提供）

隨著新冠疫苗普及和防疫限制鬆綁，大華府 多數商家已恢復疫情 前的營運水平，不過仍有商家還在為生存苦苦掙扎，尤其房租無力繳清而遭到房東 申請驅逐，加上工人薪資節節升高，客人也未回到疫前水平，種種不確定因素，讓業主經營倍感壓力。

根據華府下城商改區(BID)數據，華府下城餐廳今年2月底已恢復到疫情前80%的客流量，華府整體已恢復至97%，而馬州和維州城郊已恢復到99.7%。

由於疫情初期的各項補貼項目和貸款優惠逐漸到期，華府市中心的商家再次被高昂的租房成本和人工薪資壓得喘不過氣，華府下城商改區發言人說，2020年3月至2022年3月，該社區共有18家餐廳倒閉，華府新興的亞當斯摩根商改區(Adams Morgan BID)有八家餐館熄燈。

除經營壓力大，華府部分商家還面臨被驅逐的困境，麥克菲爾森廣場(McPherson Square)附近的義大利餐廳Siroc Restaurant因尚未繳清2020年7月至2022年1月期間的28萬4300元房租和水電費用，近日被房東美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)向華府高等法院(DC Superior Court)提交了驅逐申請。

Siroc聯合業主德里斯(Mehdi Dris)對此很吃驚，「感覺對方完全不想與我們合作，此舉與該聯盟的宗旨不一致」，該餐廳的代表律師稱，ACLU在驅逐和債務議題向來倡導維護業主利益，「趕走業主不像ACLU的風格」，對此ACLU沒有任何回應。

Siroc餐廳目前試圖與房東協調一項支付計畫，即免除2021年9月以前的租金，其他房租則由餐廳營業額情況決定，德里斯表示，他們已盡可能用餐廳收入、政府補貼和所有的貸款來支付各項費用，但仍非常艱難，而ACLU卻要求他們在12個月內繳清所有債務，同時繼續支付當前房租。

疫情前Siroc餐廳平均每周五中午有60至80位顧客，但現在同時段最多也僅有30人，一般都更只有五到十人，「12年來我們按時繳清每一次租金，到疫情爆發後仍堅持了一個月」，德里斯未料到ACLU一點都不通融。

根據華府法律，房東在公衛緊急狀態期間和之後的一年內，應向租戶提供拖欠租金的支付方案，不過該法律僅規定房東不能要求租戶一次性付清，頂多要求每月分期付款，除非雙方有其他協議，但德里斯表示ACLU沒有提供協商的餘地，讓Siroc措手不及。

雖然業者被債務壓得無法喘息，不少房東也因疫情面臨經濟困難，華府下城商改區發言人證實，不少房東近期都提供多種方案鼓勵租戶按時繳錢，包括全額付款以免除一段時間的債務，或更新租約將逾期款項平分到每月租金一起繳交。