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華府測速照相機新財年將增至3倍 反對者批藉機收錢

記者張筠／華盛頓報導
包瑟政府計畫2023財年增加170多個測速攝像機，並加強交通執法，藉此取締搶占自行車和公車道等不良行為。（記者張筠 / 攝影）
包瑟政府計畫2023財年增加170多個測速攝像機，並加強交通執法，藉此取締搶占自行車和公車道等不良行為。（記者張筠 / 攝影）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)近日在宣布新財年預算報告時表示，她計畫2023財年把測速攝像機(speed camera)的數目增至原來的三倍左右，同時加強執法，包括闖紅燈和Stop標誌、擠占自行車和公車道等行為均將列入開罰範圍，藉此提高道路安全，此舉也遭批根本是市府想增加收入。

目前華府全市共有85台測速攝像機，包瑟政府計畫2023財年斥資940萬元擴大自動交通執法系統，從10月起增加170多台測速攝像機，並查抓闖紅燈、阻擋自行車、搶占公車道、違規停車等行為。

去年包瑟政府就撥款1000萬元致力提高道路安全，將道路死傷人數降到最低，此增設測速攝像機也是該計畫的一部分；數據顯示，今年截至目前，已有九人在交通事故中死亡，包括3月11日一輛失控轎車撞向Chevy Chase社區路邊戶外用餐區導致兩人死亡的案件，本月稍早時，一名身分不明的小偷竊走一位醫生的車輛，隨後在Adams Morgans商業區將車主撞死。

有民眾支持包瑟政府加強道路安全的計畫，但也有批評指稱，測速攝像機是市府一個高而穩定的收入來源，根據美國汽車協會(AAA)的報告，華府2017年至2019年開出高達10億元的交通和停車罰單；另一份分析報告顯示，華府對本地市民的交通和停車罰款比全美其他任何地區都高，平均每人罰款261元，金額超過是排名第城市的兩倍。

雖然過去兩年受疫情影響，華府道路車輛減少，華府在2020財年仍通過測速攝像機，收進130萬元罰金。

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