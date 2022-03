“冰+煤”紀實攝影展全球巡展暨大型氣候主題藝術節亮相美東 巴德東西樂團首場音樂會榮登甘迺迪藝術中心

“冰+煤”紀實攝影展全球巡展暨大型氣候主題藝術節在美東亮相,巴德東西樂團首場音樂會將於4月16日在華盛頓甘迺迪藝術中心表演,展現融匯中西音樂、探索跨文化合作新模式。

4月16日(星期六)晚上7時,由巴德音樂學院美中音樂研習院發起成立的巴德東西樂團(The Bard East/West Ensemble)將在指揮蔡金冬教授的帶領下正式與公眾見面,通過一場融匯中西的音樂會在華盛頓特區的甘迺迪表演藝術中心首度亮相。這場音樂會是亞洲協會攜手甘迺迪表演藝術中心主辦的“冰+煤”(Coal + Ice)紀實攝影 展全球巡展暨大型氣候主題藝術節的活動之一,該藝術節將從3月15日起持續至4月22日,在甘迺迪中心的擴展空間REACH廣場舉行,所有活動皆免費對公眾開放。

巴德東西樂團,顧名思義,旨在結合東方與西方的樂器配置和音樂傳統,集結中國民樂、西方音樂的藝術家們,尋求跨文化的音樂合作新模式。樂團將在藝術總監蔡金冬教授的領導下,靈活吸納來自巴德音樂學院不同樂器部門的青年樂手,並邀請卓有成就的藝術家坐鎮合作。不同于傳統的民族管弦樂團或交響樂團,巴德東西樂團將致力於演奏具有獨特樂器編制的改編和原創作品,從而創造一個新的音樂表達領域。

蔡金冬教授表示:“音樂是我們這個變幻莫測世界中的一股凝聚之力。巴德東西樂團創造了西方和中國樂器之間的音樂對話,我們現在比以往任何時候需要更多的這種對話。我們非常期待在甘迺迪中心的‘冰+煤’項目中演出。”

這場在著名的甘迺迪表演藝術中心舉行的巴德東西樂團首秀將以中美嘉賓的對談為序,回顧中美藝術家交流的歷史和探討面臨的機遇與挑戰。隨後,時長約一小時的音樂會將在蔡金冬的指揮下,演出代表中華文化和西方文化的器樂及聲樂曲目。此次樂團中出演的樂器包括笛子、二胡、琵琶、阮、柳琴、古箏、打擊樂、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴等。嗩吶演奏家郭雅志、女高音Esther Maureen Kelly和男中音Joé Rubio將加盟演出。

音樂會在節目選擇上回應了“冰+煤”呼籲通過藝術引導人們關注氣候變化、主張國際互助合作的理念,同時也在音樂表現方式上突破創新,弱化中國民樂與西方音樂之間的界線,為不同文化背景的觀眾帶去耳目一新的體驗。尤其值得關注的節目有耳熟能詳的維瓦爾第名曲《四季》,但此次音樂會將突破以往由絃樂隊表演的傳統,呈現改編的新版本。嗩吶大師郭雅志將與樂團合作帶來高程錦改編的《吹的世界》,他將在這首曲子中使用嗩吶、管子、笛子、葫蘆絲、笙、和薩克斯管等東西各界的吹管樂器,此情此景實屬罕見。女高音Esther Maureen Kelly與男中音Joé Rubio是兩位活躍的跨文化歌者,他們將用中文和英語演唱多首中國和美國的著名歌曲,包括《大海,我的故鄉》、歌劇 《白毛女》中喜兒和楊白勞的對唱等。

其他曲目還包括中國當代青年作曲家姜瑩所作的《絲綢之路》,充分發揮了民族樂器和絃樂五重奏的性能,展現了中國西域千年前東西交流的風韻;《Oh Shenandoah》是美國觀眾家喻戶曉的民謠,散發出深情的傳統旋律;作曲家鮑元愷所作的《夫妻逗趣》則又將為聽眾帶來遙遠的華夏大地的風土人情;《Make Our Garden Grow》是伯恩斯坦音樂劇《老好人》的選段,表現了人們對美好生活的嚮往與追求。

巴德東西樂團音樂之夜(An Evening of Music with the Bard East/West Ensemble)將於4月16日(星期六)晚7時在華盛頓特區甘迺迪表演藝術中心REACH廣場舉行,音樂會演出免費,但現場座位有限,需要預約訂票,請登錄網站:

https://www.kennedy-center.org/whats-on/festivals-series/coalandice/bard-east-west-ensemble/