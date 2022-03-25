入學前評估 馬州僅4成兒童準備好上幼稚園

數據顯示，馬州去年僅有四成兒童具備入讀幼稚園的能力，比兩年前下降了7%。（馬州教育廳提供）

馬州 教育廳近日公布的最新報告顯示，人口最多的蒙郡和喬治王子郡，去年都僅有不到一半的兒童達到準備好入學的水平，馬州「準備好上幼兒園的學生比率」(kindergarten readiness)平均只有四成，比兩年前下降7%，教育官員表示，兒童未做好上學準備加深教育分化，疫情 後尤其必須加強恢復早教和托兒發展。

教育官員每學年會根據數學能力、社交技能、身體健康、運動發展四個項目，來評估學生的幼稚園準備狀況(Kindergarten Readiness Assessment)，根據馬州教育廳的報告，去年全州有45%的女孩及35%的男孩在該評估中達標。

數據顯示，去年喬治王子郡(Prince George’s County)僅有28%的兒童準備好進入幼稚園，蒙郡則有46%，馬州平均僅有四成兒童預備好入學，比2019年下降了7%。

關注教育和文化議題的蒙郡郡議員納瓦羅(Nancy Navarro)表示，這是新冠疫情的衍生問題，尤其在育兒環境受極大影響下，越來越多孩子綜合能力下降，甚至有些不得不延後入學。

上一學年馬州幼稚園學童減少了25%，而上課學生也多是遠程上課，蒙郡和喬治王子郡的許多兒童在新學年開始前僅接受過家庭教育或其他非正式教育；兩郡兒童在學術和教育準備上的族裔差異也越來越明顯，蒙郡和喬治王子郡分別有69%和38%的白人兒童預備好進入幼稚園，但西語裔分別僅有22%和11%，立法者擔憂這將加深學業落差，並讓K-12的教育系統面臨更大挑戰。

馬州教育總監 喬杜里(Mohammed Choudhury)表示，光是將教育從疫情中恢復到疫情前遠遠不夠，馬州的教育藍圖是藉此轉機重建早教基礎，拓展學前班到幼稚園的教育資源，讓全州所有三至四歲的兒童都能享有高質量的教育服務。

兒童教育準備會影響整個教育系統的發展，納瓦羅表示，高質量、可負擔的托兒服務非常重要，他曾在2019年推動擴增低收入社區的幼稚園和托兒資源，包括蓋城(Gaithersburg)、銀泉市(Silver Spring)、Montgomery Village、白橡市(White Oak)等社區，目前該項目已投資3000萬元，用於培訓托兒專員、提供教育補貼等。