費郡報稅志工王福權 服務6年樂在其中

王福權在費郡報稅服務站憑藉專業知識為華人免費提供服務已有六年，為大量民眾解決稅務難題。（王福權提供）

維州費郡政府社工服務部受國稅局委託設立免費報稅 服務站(VITA)，華府志工王福權六年來憑專業知識為許多華人講解美國稅法並高效完成報稅，他表示，免費的報稅服務能為民眾撙節支出，鼓勵更多人在疫情趨緩之際，前來利用報稅服務。

王福權表示，聯邦政府針對低收入 戶制定許多稅務補貼政策，部分是可退稅 的，相當於若稅務補貼大於需要繳納的稅額，則可獲得現金退稅，「低收入家庭福利優惠」(The Earned Income Tax Credit)就是一種常見可退稅的稅務補貼，主要針對中低收入工作者，為鼓勵低收入戶努力工作，補貼金額會隨著總收入增長而遞增，直到補貼上限。

王福權從聯邦政府退休後取得國稅局報稅執照，曾在H&R Block有三年專業報稅服務經驗，六年前放棄高收入專業報稅工作，毅然加入報稅志工團隊，今年疫情趨緩，他也回到費郡報稅志工辦公室，為許多低收入家庭提供免費服務，包括單親媽媽、新移民、長者、剛入社會的職青，其中有許多華裔。

作為費郡服務站裡少數能說華語的志工讓王福權自豪，他也因此充實退休生活，推動費郡社區發展；他說，此報稅協助旨在讓無法負擔專業服務的民眾能避免在報稅中犯錯，也能提供納稅人省稅、節稅的實惠建議。

王福權說，收入所得稅抵扣是對抗貧困的最好武器，不僅幫華人申請稅收抵扣，還免去報稅費用，「藉助免費報稅計畫，低收入戶者可獲大量抵扣退稅」，因此他鼓勵合格僑胞充分利用，凡家庭收入不高或有語言障礙者，都是國稅局贊助服務的對象。

今年報稅截至4月18日，費郡一年一度的免費報稅服務也將於同日結束，需此服務者可致電預約(703)787-4974，報稅服務站地址：11484 Washington Plaza W#110, Reston, VA 20190。