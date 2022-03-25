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反槍枝暴力 華府國會前上千屍袋示威

記者張筠╱華盛頓報導
「為生命遊行」近日在華府國家廣場附近用上千個屍體袋示威，敦促立法者解決槍枝暴力問題。（取自WTOP）
「為生命遊行」近日在華府國家廣場附近用上千個屍體袋示威，敦促立法者解決槍枝暴力問題。（取自WTOP）

為反對槍枝暴力，維權團體「為生命遊行」(March for Life)近日在華府國家廣場的草坪，用上千個黑色屍體袋拼出「思想和祈禱」(Thoughts and Prayers)的字樣，藉此敦促立法者不要只「喊口號」，應用實際行動解決槍枝暴力問題。

該示威活動位於國家廣場(National Mall)靠近國會山莊附近的草坪，約1100個屍體袋拼出「思想和祈禱」三個英文字，這三個字是近年來每當發生槍擊命案等悲劇後，政府官員和立法者在哀悼中會提及的詞彙，「然而他們卻沒有解決實際問題」，「為生命遊行」組織的聯合創始人海格(David Hogg)表示，政客只是在作秀或敷衍。

海格是佛羅里達州帕克蘭德(Parkland)高中2018年校園槍擊案的倖存者，自那之後他積極維權，要求加強槍枝管理，在四年前他也曾帶領數千人來華府遊行，「每一個屍體袋都代表在帕克蘭德高中慘案後因槍枝暴力死亡的一百多人」，這些屍袋在國會前面擺開，是「為了提醒立法者，不能只口頭上說要思想和祈禱，卻沒有任何改變現狀的行動。」

該組織的聯合委員穆民(Daud Mumin)表示，這些屍體袋代表了「那些因立法者無作為而喪命的人」，「他們都不是自然死亡，喪命也非不可避免，而是因為國會官員無動於衷。」

此示威活動預計持續至本周末結束，近日華府櫻花季吸引全美多地遊客聚集，國家廣場附近也有許多民眾遊覽，經過此地的民眾看到此情景感到怵目驚心，有人表示，雖然知道裡面沒有真的屍體，但光是看到就渾身發麻甚至癱軟；穆民說，如此示威就是為了向民眾展現一個赤裸裸的現實，「若立法者繼續高喊口號而沒有行動，那我們身邊會有越來越多親友鄰居，終將因悲劇和慘案躺進屍袋。」

遊行 華府 槍擊

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