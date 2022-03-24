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疑學生參與社媒挑戰 勞郡公校師遭侵犯

記者張筠╱維州報導
近年來社交媒體對公校安全的威脅增加，許多學生因惡作劇挑戰破壞公物，甚至侵犯他人。（美聯社）
近年來社交媒體對公校安全的威脅增加，許多學生因惡作劇挑戰破壞公物，甚至侵犯他人。（美聯社）

維州勞登郡(Loudoun County)公校近日傳出教師遭到不當觸摸事件，一名自稱普萊爾(Ian Prior)的男子22日在公校教委會議上表示，某小學多名教師被侵犯，但未提供更多細節，勞登郡公校官員表示，本月稍早已獲知消息，目前正在調查；此案也在社群媒體上引發討論，有民眾留言指出，此舉可能是Tik Tok風行的「捏老師挑戰」。

普萊爾在勞登郡公校教委22日的會議上表示，該郡一所小學的多名教師「每天被不當觸摸(touched)多次，此事已持續至少兩個月」，但他在會議上未提供其他信息，包括與此有關的教師姓名、學校名稱等，他表示公開此事的目的不在於批評公校教委，而是要解決問題。

普萊爾說，3月11日曾向公校處理性侵、性別歧視的相關部門發送電子郵件，但至今學校未解決此問題，「若不及時處理，此問題將上升到職場歧視或性侵的程度」，屆時需匯報更高單位處理。

對此勞登郡公校系統發聲明稱「會追蹤調查該事件」，普萊爾沒有給出任何姓名，因此仍需收集其他資訊；不過勞登郡公校教委發言人23日表示，公校系統在3月14日就知曉此事，目前已啟動調查。

此事也在社群媒體上流傳，許多民眾追問誰在侵犯教師，有民眾留言稱這與Tik Tok流傳的「捏老師挑戰」(pinch the teachers)有關；許多學生為了在社交媒體上顯示自己的膽量，會參與不同挑戰，然後拍照或錄影後上傳網路發表，藉此提高社媒帳號關注度。

近幾年Tik Tok平台造成了公校安全一定威脅，部分學生在社交媒體上參加惡作劇挑戰，不僅破壞學校公物、浪費資源，甚至影響到他人安全，曾有學生在社交媒體上發布炸彈和槍擊警告，造成師生和家長恐慌，警方也介入調查。

大華府各地公校官員去年底開始呼籲家長關注學生使用社交媒體的行為及狀態，因社交媒體不僅影響年輕人的身心健康，可能導致同齡人互相較勁，更可能因此威脅校園和社區安全。

公校 社群媒體 性侵

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