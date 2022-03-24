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蒙郡戶外商業街 勞動節前維持開放

記者張筠╱馬州報導
為支持商家發展，蒙郡決定將多條戶外商業街至少延長到今年的勞動節，商家對此憂喜參半。（記者張筠╱攝影）
為支持商家發展，蒙郡決定將多條戶外商業街至少延長到今年的勞動節，商家對此憂喜參半。（記者張筠╱攝影）

為支持商家發展，馬州蒙郡(Montgomery County)22日宣布，多條戶外商業街(streeteries)將至少開放到今年的勞動節(Labor Day)，多數商家對此決定予以肯定，尤其夏季戶外用餐受歡迎，能藉機增加收入，不過也有商家擔憂商業街影響交通，且本月稍早華府發生車輛衝入餐廳戶外用餐區的造成死亡事故，也讓部分業主心有餘悸。

蒙郡運輸局(Department of Transportation)在疫情期間推出「共享道路計畫」(Shared Streets program)，調整道路公共空間，包括關閉部分交通路段，方便民眾步行、騎車，也讓商家有空間拓展戶外用餐及服務，蒙郡商業繁榮的貝賽斯達市(Bethesda)、銀泉市(Silver Spring)和惠頓市(Wheaton)參與此計畫，疫情期間的經濟活動得以維持。

為推動商家疫後快速恢復，郡府決定將此計畫至少延長到今年的9月5日，多數商家對此歡迎，表示夏季是戶外用餐的旺季，餐館也能推出特色菜品，延長服務時間，並能創造就業機會，有業主表示，商業街也可吸引音樂表演、燈光秀等其他活動，刺激消費，滿足民眾在後疫情時代的社交需求，且更符合安全規範。

不過也有業主不看好此決定，原因在於商業街會打破餐館正常的人流，路邊停車空間減少，反而為消費者帶來不便，也影響外送服務，阻礙商家生意。

另有業者擔憂商業街的安全，本月11日華府一輛汽車失控撞向Chevy Chase社區一家餐廳的戶外用餐區，導致兩人死亡，多人重傷，雖然是一起純粹的意外，肇事司機無意傷人，但該事件讓不少業者和民眾心有餘悸，不敢坐在戶外用餐。

疫情 華府 就業

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