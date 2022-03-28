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波特那&蘇爾律師事務所談如果您的叫車司機導致車禍該怎麼辦

本報華府訊
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。

波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府超過25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家討論如果您的叫車司機導致車禍該怎麼辦。

如果您是Uber或Lyft的乘客，我們可以提供幫助。如果您在乘坐Uber或Lyft時因車禍受傷，您或許可以獲得賠償。根據法律，您的Uber或Lyft司機有責任採取合理的謹慎措施，確保您安全到達目的地。

如果您的Uber或Lyft司機因疏忽行為而導致車禍，導致您受傷，您有權獲得以下任何賠償：產生的醫療費用、工資損失、給你帶來的痛苦和折磨。Ube和Lyft在這方面的保險公司是James River、Progressive、Allstate、Farmers Insurance 和Steadfast Insurance。

多年來，我們已經能夠從這些保險公司為我們的客戶在車禍中獲得最高收益。我們知道與這些公司談論時的陷阱和策略。不僅如此，我們還在這些公司中建立了聲譽。當他們看到我們參與其中時，他們知道我們不會退縮。

但是，如果我的Uber或Lyft司機不是肇事者怎麼辦？如果其他人造成事故怎麼辦？沒關係。作為乘客，您有權利。您有權獲得賠償。如果您在Uber或Lyft中受傷，造成事故的人將對您的傷害和費用負責。

如果過錯人沒有保險，或者您的賠償金額超出該人的保險單限制，我們將追究 Uber和Lyft的保險公司。

Portner & Shure 已經成立超過25年，並且與其中一些公司打交道的時間也一樣長。我們與這些公司建立了關係，因此，我們知道如何施加壓力以確保您的汽車索賠盡快完成，讓您以更快的速度獲得賠償。

如果您或您所愛的人在車禍中受傷，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件，不勝訴，不收費。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。

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