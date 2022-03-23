涉嫌誤導消費者 華府起訴外送平台Grubhub

華府檢察長起訴Grubhub，指控該公司向消費者收隱性費用，涉嫌欺詐，且傷害商家利益。（取自DCist）

華府 檢察長拉辛(Karl Racine)本周起訴第三方外送平台Grubhub，稱該公司涉嫌誤導消費者，向顧客收取隱性費用，此外該公司聲稱要協助地方餐館發展，但卻讓商家支付廣告費，傷害業者利益。

根據訴狀，Grubhub違反華府的「消費者保護法」，包括在外送平台上列出沒有合作的餐廳，顯示的菜單價格高於餐廳定價，此外還想方設法讓消費者通過Grubhub訂餐，試圖阻止消費者直接與餐廳聯繫等。

拉辛表示，雖然消費者樂意花錢享受外送服務的便利，但華府檢查團隊在調查中發現，Grubhub隱藏部分費用，涉嫌欺騙和誤導消費者，例如該公司曾推出促銷活動吸引顧客，聲稱消費者們不僅能省錢，還可支持地方商家發展，但實際上Grubhub吞掉所有利潤 ，消費者享受的優惠全部是由餐廳本身支付，侵犯消費者和商家的權益。

Grubhub的發言人稱這起訴訟「輕浮」，他表示該公司已和華府檢察長溝通了一年，很失望拉辛辦公室推進此訴訟案，「我們的運營一直遵守華府法律，且先前許多有爭議的作法已經停止。」

拉辛證實，在提起訴訟前，就一直與Grubhub協商，「我們也不希望用訴訟的方式來解決問題，若Grubhub願意彌補消費者和商家們的損失，我們會尋求和解」，華府檢察長辦公室要求Grubhub在定價和收費方面公開透明，停止欺騙性的營銷手段，向顧客和商家支付賠償金，並向市府繳納罰款。

這已不是華府檢察長首次起訴第三方外送公司，2019年拉辛起訴DoorDash，稱該公司私吞了應屬於外送司機的小費，違反華府「消費者保護法」，隔年DoorDash支付250萬元並承諾終止不當行為，與華府和解；2020年拉辛起訴Instacart，指控該公司收取欺詐性費用且逃稅，該訴訟案仍在進行中。

新冠疫情 爆發初期，華府也試圖規範第三方外送行業，2020年5月華府市議會通過一項臨時法案，規定外送佣金不能超過15%的上限，2021年2月市議會又通過臨時法案，禁止外送平台在未經餐廳許可的情況下自行提供餐廳食物或將增加菜單。

Grubhub在全美數千個城市提供送餐服務，在2021年被歐洲公司Just Eat Takeaway以超過70億元收購。