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費郡公校將推出在線家教 24小時免費服務

記者張筠／維州報導
費郡公校推在線家教服務，全面協助學生提高學習能力。（取自Tutor.com官網）
費郡公校推在線家教服務，全面協助學生提高學習能力。（取自Tutor.com官網）

維州最大的費郡公校系統(FCPS)22日宣布，將推出免費的在線家教服務，幫助所有年級學生加強課業，春假結束後正式開始，讓學生每時每刻、在任何地方都能上線找到家教協助功課，該輔導也提供多語言服務。

費郡公校教育總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)表示，該公校系統將與Tutor.com合作，給所有學生提供一對一的家教輔導，覆蓋所有科目，時間和地點的靈活性將更好幫助學生精進課業。

該家教服務將從春假結束後正式推出，旨在補充學生在校所學內容，精進學習方法，「這是疫後時期給學生們的一劑學術補強針(academic booster)，對家長也有好處」，布拉布蘭德表示，此家教服務的渠道多樣，學生和家教可通過電話、短信或視頻會談等方式溝通，輔導包括多種語言，並有錄音功能，家長和學生可在家教結束後獲取錄音文稿。

Tutor.com和費郡公校表示，該項目中所有的家教都需通過申請篩選、背景調查，因此服務質量有保證，學生和家教的個人信息不會被公開；家長們在近期將收到相關郵件，公校每名學生都可以使用此服務，但若有特殊原因不想參加，家長可在收到郵件後選擇退出。

費郡部分公校從上周開始已在放學後提供額外輔導，幫助學生追趕在疫情期間落後的進度或提升學習能力，布拉布蘭德表示，為了緩解教師的壓力，公校系統決定與專門提供家教輔導的機構合作，讓學校老師也能有充裕的時間休息和備課。

公校 教育總監 升學

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