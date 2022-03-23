我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

未經父母同意 華府禁止兒童接種疫苗

記者張筠／華盛頓報導

聯邦法官近日發布一項臨時禁令，不允許華府各機構在未經家長許可的情況下替兒童施打疫苗，此案針對近期有家長將學校上告法院，指責孩子沒有獲得父母同意打針，不僅違抗父母意，也與信仰衝突，此外，還有學生因接種疫苗後健康受到影響。

華府市議會2020年通過一項未成年人同意接種疫苗的修正案，允許11歲及以上的兒童可以在沒有家長同意的情況下，自行決定接種疫苗，而2021年有兩名華府家長就因疫苗接種問題，將孩子就讀的學校告上法庭。

一名父親說，他13歲的兒子就讀於華府特許學校KIPP Academy，在接種新冠疫苗後開始出現哮喘和免疫力方面的疾病，這名父親表示，他一直反對給孩子接種疫苗，但學校因為孩子沒有打針而給他極大壓力，最終導致該學生違抗父母意願去打針，造成身體不良影響，因此家長告上法院。

另一名父親表示，他女兒背著他去找了一名華府醫生接種新冠疫苗，不僅無視他們家庭基於信仰反對施打，也沒有考慮到她兒時對疫苗有過嚴重不良反應，這名父親說，女兒之所以偷跑去打針，就是因為學校規定學生必須接種才能參加夏令營，且她夢想進入的大學也規定要接種，假使市府沒有允許孩子去打針，就不會有這次的衝突。

華盛頓特區聯邦區域法院(U.S. District Court for the District of Columbia)法官麥克法登(Trevor N. McFadden)18日針對上述兩個案件中頒布了初步禁令，規定學校不准在未獲父母許可的情況下，按照孩子的意願為他們接種疫苗。

不過美國兒科學會委員會(American Academy of Pediatrics)華府分會與若干衛生組織聯合提交一份法律文件，支持華府市議會的法案，他們表示，雖然父母的介入在兒科醫療中通常起到關鍵作用，但在部分案例中，父母無法提供意見，或意見對孩子有害，因此允許有判斷能力的兒童自主決定接種疫苗是必要的。

疫苗 華府 免疫力

上一則

杜克大學 以新冠mRNA技術開發愛滋疫苗

下一則

喬州7700多位貨運從業員染疫死 占總數25%

延伸閱讀

參議員克魯茲赴華府大法官提名聽證前 欲強行登機被拒

參議員克魯茲赴華府大法官提名聽證前 欲強行登機被拒
54歲鄭伊健推輪椅陪父母散步 未見蒙嘉慧

54歲鄭伊健推輪椅陪父母散步 未見蒙嘉慧
疫苗陸續屆期 70萬劑月底銷毀 「總損失金額保密」

疫苗陸續屆期 70萬劑月底銷毀 「總損失金額保密」
疫苗受害救濟 藍籲從寬、從速、從簡

疫苗受害救濟 藍籲從寬、從速、從簡
凱瑟報告：孕婦未接種疫苗染新冠 重症風險高

凱瑟報告：孕婦未接種疫苗染新冠 重症風險高

熱門新聞

最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

2022-03-22 18:17
竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

休士頓加油站 白天被偷1500加侖柴油

2022-03-15 17:51
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08
德州西部15日夜發生的九死兩重傷慘烈車禍，肇事的小貨車(見圖)是一名13歲兒童駕駛。(美聯社)

德州西南大學9死車禍 13歲兒童駕駛逆向行車闖大禍

2022-03-17 21:42
中州高等教育委員會核准賓州六所州立大學申請併為兩校的合併案。圖為其中一所大學為愛丁堡大學。(CBS匹茲堡電視台截圖)

賓州史上最大規模併校案 6大學將合併成2所

2022-03-18 11:11

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速