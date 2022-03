未經父母同意 華府禁止兒童接種疫苗

聯邦法官近日發布一項臨時禁令,不允許華府 各機構在未經家長許可的情況下替兒童施打疫苗 ,此案針對近期有家長將學校上告法院,指責孩子沒有獲得父母同意打針,不僅違抗父母意,也與信仰衝突,此外,還有學生因接種疫苗後健康受到影響。

華府市議會2020年通過一項未成年人同意接種疫苗的修正案,允許11歲及以上的兒童可以在沒有家長同意的情況下,自行決定接種疫苗,而2021年有兩名華府家長就因疫苗接種問題,將孩子就讀的學校告上法庭。

一名父親說,他13歲的兒子就讀於華府特許學校KIPP Academy,在接種新冠疫苗後開始出現哮喘和免疫力 方面的疾病,這名父親表示,他一直反對給孩子接種疫苗,但學校因為孩子沒有打針而給他極大壓力,最終導致該學生違抗父母意願去打針,造成身體不良影響,因此家長告上法院。

另一名父親表示,他女兒背著他去找了一名華府醫生接種新冠疫苗,不僅無視他們家庭基於信仰反對施打,也沒有考慮到她兒時對疫苗有過嚴重不良反應,這名父親說,女兒之所以偷跑去打針,就是因為學校規定學生必須接種才能參加夏令營,且她夢想進入的大學也規定要接種,假使市府沒有允許孩子去打針,就不會有這次的衝突。

華盛頓特區聯邦區域法院(U.S. District Court for the District of Columbia)法官麥克法登(Trevor N. McFadden)18日針對上述兩個案件中頒布了初步禁令,規定學校不准在未獲父母許可的情況下,按照孩子的意願為他們接種疫苗。

不過美國兒科學會委員會(American Academy of Pediatrics)華府分會與若干衛生組織聯合提交一份法律文件,支持華府市議會的法案,他們表示,雖然父母的介入在兒科醫療中通常起到關鍵作用,但在部分案例中,父母無法提供意見,或意見對孩子有害,因此允許有判斷能力的兒童自主決定接種疫苗是必要的。