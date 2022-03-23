未經父母同意 華府禁止兒童接種疫苗

聯邦法官近日發布一項臨時禁令，不允許華府 各機構在未經家長許可的情況下替兒童施打疫苗 ，此案針對近期有家長將學校上告法院，指責孩子沒有獲得父母同意打針，不僅違抗父母意，也與信仰衝突，此外，還有學生因接種疫苗後健康受到影響。

華府市議會2020年通過一項未成年人同意接種疫苗的修正案，允許11歲及以上的兒童可以在沒有家長同意的情況下，自行決定接種疫苗，而2021年有兩名華府家長就因疫苗接種問題，將孩子就讀的學校告上法庭。

一名父親說，他13歲的兒子就讀於華府特許學校KIPP Academy，在接種新冠疫苗後開始出現哮喘和免疫力 方面的疾病，這名父親表示，他一直反對給孩子接種疫苗，但學校因為孩子沒有打針而給他極大壓力，最終導致該學生違抗父母意願去打針，造成身體不良影響，因此家長告上法院。

另一名父親表示，他女兒背著他去找了一名華府醫生接種新冠疫苗，不僅無視他們家庭基於信仰反對施打，也沒有考慮到她兒時對疫苗有過嚴重不良反應，這名父親說，女兒之所以偷跑去打針，就是因為學校規定學生必須接種才能參加夏令營，且她夢想進入的大學也規定要接種，假使市府沒有允許孩子去打針，就不會有這次的衝突。

華盛頓特區聯邦區域法院(U.S. District Court for the District of Columbia)法官麥克法登(Trevor N. McFadden)18日針對上述兩個案件中頒布了初步禁令，規定學校不准在未獲父母許可的情況下，按照孩子的意願為他們接種疫苗。

不過美國兒科學會委員會(American Academy of Pediatrics)華府分會與若干衛生組織聯合提交一份法律文件，支持華府市議會的法案，他們表示，雖然父母的介入在兒科醫療中通常起到關鍵作用，但在部分案例中，父母無法提供意見，或意見對孩子有害，因此允許有判斷能力的兒童自主決定接種疫苗是必要的。