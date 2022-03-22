華府市長初選多人角逐 包瑟拚連任

羅伯特·懷特重點主張增加全市可負擔住房資源，關注投票權和兒童早教議題。（取自ballotpedia網站）

華府 新一屆市長選舉將在6月21日初選，多位市長候選人20日在市政廳會議上發表政見，主要討論槍枝暴力、住房資源到教育發展等方面的計畫；目前民主黨有六人、共和黨有兩名宣布參加初選，現任市長包瑟也將角逐第三屆連任，兩黨初選勝出者將在11月8日的普選一決勝負。

無黨派的公權組織「華盛頓跨信仰網路」(WIN)20日舉行市政廳會議，該活動邀請多名民主黨籍的華府市長候選人闡述施政計畫，並聽取市民代表發言提問，該組織成立於1996年，致力鼓勵不同族裔、文化、信仰背景的民眾就經濟發展、公共安全、就業機會、住房資源等社會問題發起公共行動，以促進市民、社區、企業和政府之間的對話，推動社會發展為宗旨。

爭取連任的華府現任市長包瑟(Muriel Bowser)表示，她的新財年計畫，重點致力解決槍枝暴力，增加警務預算 ，改善社區安全，並擴增住房資源，此外她也計畫創建一個100億元的住房計畫，專門援助少數族裔房主。

「我們已將華府的遊民 家庭減少了73%，現在將繼續降低單身男性的遊民數量」，包瑟表示這將是她未來四年執政的重點之一，此外她也計畫擴增警員，提升警務效率，為民眾創建更安全社區。

華府市議員羅伯特·懷特(Robert White)的競選市長政見，主要包括增加全市可負擔住房(affordable housing)資源，關注投票權和兒童早教議題，他也表示會用大部分預算來打擊多年未解決的槍枝暴力問題，「華府目前面臨的不是資金問題，而是一項關於社會正義的任務，因此需要更好的領導者。」

參選人之一的華府市議員崔陽·懷特(Trayon White)在會中，同樣將槍枝暴力和住房資源視為重點，此外也計畫改善族裔歧視和資源分配不均的問題，他曾提案為遊民建立收容所，也提出一項旨在給特定社區增加執法資源的計畫，他說，雖然市府預算增加，但非裔等少數族裔社區的犯罪問題仍持續增加。

想參加今年華府選舉投票者，須在5月31日及之前完成選民登記。