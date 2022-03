馬州初選日延至7月19日 選民登記改6月28日截止

馬州今年將改選州長和部分地方官員,初選日期更新為7月19日。(記者張筠╱攝影)

由於馬州 立法選區作業面臨挑戰,馬州上訴法院(The Court of Appeals in Maryland )近日宣布,今年的馬州初選(Primary Day)延後至7月19日舉行,馬州選舉委員會(Board of Elections)21日也公布新的時間和日期,選民登記截止日改為6月28日,提前投票 的時間為7月4日至7月14日。

馬州今年將改選州長和部分地方官員,初選原定在6月28日舉行,但馬州上訴法院15日表示,由於馬州立法選區(legislative district)目前面臨挑戰,仍需時間解決,法院將在3月23日對此舉行聽證會,而原定的初選候選人申報(primary candidate filing)截止日為3月22日,導致兩者衝突,因此法院決定延後與初選相關的所有作業。

根據馬州選舉委員會更新的初選相關安排,選民須在6月28日前註冊登記,申請郵寄選票(mail-in ballot)的截止日為7月12日,提前投票(early vote)時間為7月7日至7月14日,包括周末兩天。

此外馬州上訴法院也更新申報參選的相關日期,初選候選人申報(filing)截止日更新為4月15日晚9時,退出參選的申報(withdraw)截止日為4月18日,填補空缺候選人需在4月20日前完成申請,候選人若要更改居民狀態需在4月21日前完成。

馬州選舉委員會行政主任拉莫(Linda Lamone)表示,州府已和地方選舉官員合作,確保更新後的選舉進程能安全順利,包括招聘選舉志願者和監票員等。

多數初選候選人對此歡迎,稱有更多時間來籌備競選,不過民主黨 籍州長候選人貝克(Rushern Baker)表示,延後選舉恐怕會給選民造成不便,也無法確保選舉人力,帶來更多不確定性,還可能威脅選舉安全。