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馬州初選日延至7月19日 選民登記改6月28日截止

記者張筠╱馬州報導
馬州今年將改選州長和部分地方官員，初選日期更新為7月19日。（記者張筠╱攝影）
馬州今年將改選州長和部分地方官員，初選日期更新為7月19日。（記者張筠╱攝影）

由於馬州立法選區作業面臨挑戰，馬州上訴法院(The Court of Appeals in Maryland )近日宣布，今年的馬州初選(Primary Day)延後至7月19日舉行，馬州選舉委員會(Board of Elections)21日也公布新的時間和日期，選民登記截止日改為6月28日，提前投票的時間為7月4日至7月14日。

馬州今年將改選州長和部分地方官員，初選原定在6月28日舉行，但馬州上訴法院15日表示，由於馬州立法選區(legislative district)目前面臨挑戰，仍需時間解決，法院將在3月23日對此舉行聽證會，而原定的初選候選人申報(primary candidate filing)截止日為3月22日，導致兩者衝突，因此法院決定延後與初選相關的所有作業。

根據馬州選舉委員會更新的初選相關安排，選民須在6月28日前註冊登記，申請郵寄選票(mail-in ballot)的截止日為7月12日，提前投票(early vote)時間為7月7日至7月14日，包括周末兩天。

此外馬州上訴法院也更新申報參選的相關日期，初選候選人申報(filing)截止日更新為4月15日晚9時，退出參選的申報(withdraw)截止日為4月18日，填補空缺候選人需在4月20日前完成申請，候選人若要更改居民狀態需在4月21日前完成。

馬州選舉委員會行政主任拉莫(Linda Lamone)表示，州府已和地方選舉官員合作，確保更新後的選舉進程能安全順利，包括招聘選舉志願者和監票員等。

多數初選候選人對此歡迎，稱有更多時間來籌備競選，不過民主黨籍州長候選人貝克(Rushern Baker)表示，延後選舉恐怕會給選民造成不便，也無法確保選舉人力，帶來更多不確定性，還可能威脅選舉安全。

馬州 投票 民主黨

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