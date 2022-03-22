日立斥資7000萬 馬州設廠造地鐵車廂

馬州將生產新的8000系列車廂，補充日前因脫軌事故停用的列車。（記者張筠╱攝影）

華府地鐵 去年發生脫軌事故導致肇事同型號車廂仍暫停使用，部分社區的地鐵服務至今還受到影響，華府首都捷運 局(WMATA)近日表示，新的8000系列車廂將在馬州 生產，該座工廠在未來十年內製造800節8000系列地鐵車廂，升級內部設備並改善煞車、通風系統，同時為馬州創造大量就業機會。

該做生產地鐵車廂的工廠，將由日立軌道(Hitachi Rail)投資7000萬元興建，地點在馬州華盛頓郡(Washington County)，完工後第一波將製造至少256節8000系列的地鐵車廂，預計十年生產800節。

日立軌道表示，新的全電動車廂將配有電子化地圖、Wi-Fi、可加熱地板，且座椅和走道的空間都更寬敞，安全設備包括高清的安全攝像頭、可檢測障礙物的智能門、升級的通風系統和煞車系統，每節車廂可坐65人。

新的8000系列車廂屆時將取代2000系列和3000系列車廂，這兩個系列從1980年代投入使用，目前都已經使用了40年。

馬州州長霍根(Larry Hogan)表示，此計畫將給該郡新增至少460個全職崗位，並維持1300個工作職位，「日立軌道這樣全球性的公司選擇華盛頓郡，作為在美擴展業務和規模的一個地點，不僅能為該郡解決就業問題，更能推動馬州整體製造業的發展，提高馬州服務北美市場的能力。」

首都捷運局目前最新型的7000系列車廂因去年的脫軌事故而暫停使用，導致目前仍有約60%的列車停用，捷運局總經理威德菲爾德(Paul Wiedefeld)近日表示，事故根本原因可能是該系列車廂的輪軸問題。