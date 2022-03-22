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馬州政府捐醫療物資支援烏克蘭

記者張筠╱馬州報導
曾為難民的馬州醫療人員近期到烏克蘭-波蘭邊境幫助當地民眾逃離戰爭。（馬里蘭大學醫學院提供）
曾為難民的馬州醫療人員近期到烏克蘭-波蘭邊境幫助當地民眾逃離戰爭。（馬里蘭大學醫學院提供）

馬州州長霍根(Larry Hogan)21日宣布向烏克蘭捐贈50台呼吸機，支持烏克蘭前線軍隊和民眾抵抗俄羅斯的攻擊，盡可能拯救更多生命，霍根近日並呼籲拜登政府加強對烏克蘭的軍事援助。

馬州衛生廳近日向「Paul Chester兒童希望基金會」提供50台Astral移動式呼吸機，該基金會為一個草根醫療組織，專門給發展中國家和地區提供醫療援助和物資，近一個月也致力援助受俄烏戰爭而家破人亡的民眾，這些呼吸機將用於救助在俄烏戰爭中受傷的烏克蘭兒童和成人。

霍根表示，馬州與烏克蘭總統澤倫斯基和該國民眾站在一起，且十分願意通過捐贈的方式支持烏克蘭抵禦俄羅斯的攻擊，盡可能拯救更多生命；大華府近期也有許多醫療專業人員，跟隨非營利組織或成立志願團隊前往烏克蘭，以提供基輔(Kyiv)、利維夫(Lviv)等城市醫療救援，此外，還有曾是難民的馬里蘭民眾到烏克蘭-波蘭邊境幫助當地民眾逃離戰火。

霍根近日也和前民主黨聯邦參議員李柏曼(Joe Lieberman)、前海軍上將布萊爾(Dennis Blair)等人，聯合敦促拜登政府給烏克蘭提供更多軍事援助，他們表示，澤倫斯基面對俄羅斯總統普亭無端攻擊已近一個月，他和烏克蘭人民表現出非凡的勇氣和決心，但僅靠英雄主義無法在戰爭中獲勝，雖然美國已提供大量軍事援助，但遠遠不夠，霍根呼籲拜登政府和國會給烏克蘭提供地對空導彈系統、噴氣式飛機等額外軍援。

烏克蘭 拜登 馬州

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