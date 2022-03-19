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杜邦圓環農夫市場擴充攤位 喜迎25周年

記者張筠／華盛頓報導
杜邦圓環農夫市場是大華府最大的農夫市場之一，今年將擴大規模，並從5月起增加周間小市場。（FRESHFARM提供）
杜邦圓環農夫市場是大華府最大的農夫市場之一，今年將擴大規模，並從5月起增加周間小市場。（FRESHFARM提供）

華府地區備受民眾喜愛的杜邦圓環農夫市場(Dupont Circle Farmers Market)迎來成立第25周年，今年春天更將擴大規模，除為蔬果供應商們增加攤位，5月開始也會在周間推出小市場，以促進當地農貿，同時讓民眾有更多時間選購當地農產品。

負責運營大華府地區20多個農夫市場的非營利組織FRESHFARM表示，為支持地方商家和農產品供應商的發展，並提供民眾更優質便利且對環境友好的消費體驗，該組織與市府、杜邦圓環商改區(Dupont Circle BID)合作，今年擴充了農夫市場的攤位，從4月3日開始，華府市中心西北部Massachusetts大道與20街至杜邦圓環交匯的部分路段將關閉，使商販有更多營運空間。

杜邦圓環農夫市場是大華府最大的農夫市場之一，今年正值該市場的25周年，FRESHFARM於1997年7月4日杜邦圓環推出首個農夫市場，當時約有15名農戶和商販，目前每周日有逾50個供應商在該圓環銷售當地農產品。

FRESHFARM的執行主任莫格倫(Hugo Mogollon)表示，很慶幸在新冠疫情期間仍保持杜邦圓環農夫市場的運營，近期民眾消費需求上漲，因此決定擴大規模，確保充分的社交距離，並提供寵物友好環境，這也將促進華府經濟，助力地方商家的疫後復甦。

此外杜邦圓環從5月5日開始，每周四將在Massachusetts大道1900號推出小市場，從下午3時開放至晚7時，約有10至15個農產品商販。

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