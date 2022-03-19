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助耆老用餐 大華府創新互動性烹飪、用餐受歡迎

記者張筠／華盛頓報導
大華府許多老年中心以講究互動性的烹飪和用餐方式來幫助老年人克服阿茲海默症或肌肉萎縮、吞嚥困難的問題。（Seneca中心提供）
大華府許多老年中心以講究互動性的烹飪和用餐方式來幫助老年人克服阿茲海默症或肌肉萎縮、吞嚥困難的問題。（Seneca中心提供）

近年來出現一種創新廚藝和餐點服務，重點照顧年長居民的身心健康，大華府的許多老人院也推出試點項目和相關教學，以講究互動性的烹飪和用餐方式，幫助老年人克服阿茲海默症或肌肉萎縮、吞嚥困難的問題，同時讓民眾學習照顧年長者的方法。

這種講究互動性的「研磨式用餐」(grind dining)，最初由亞特蘭大的廚師葛爾漢(Sarah Gorham)和莫里斯(Stone Morris)開創，他們發現，無法享用美味佳餚對年長者來說是一件非常殘酷的事，許多老人因肌肉萎縮或記憶認知衰退而無法正常生活，甚至很難在正常時間用餐，連吞嚥都面臨問題。

兩名廚師因此開創特色的護理烹飪和用餐服務，我老人們喜歡或容易消化的食材做出創意料理，並精心設計擺盤，讓年長者們在用餐時能開動腦筋，也能與食物有更多互動，例如將土豆磨碎後與牛排肉汁混合，做成不同形狀，增加老人們的用餐區位，將點心做成小紙杯蛋糕的樣式，讓老人們可以兩三口吃掉，無需使用複雜餐具，簡化用餐流程，讓他們更輕鬆享受。

創意烹飪和餐飲服務用適合老人的食材做出精美料理，加上特色擺盤，讓年長者在用餐時也...
創意烹飪和餐飲服務用適合老人的食材做出精美料理，加上特色擺盤，讓年長者在用餐時也能動腦，增加互動。（Watermark中心提供）

此創意用餐服務也在大華府的老人中心廣泛應用，包括維州費郡(Fairfax)、亞歷山卓市(Alexandria)，以及馬州的洛克維爾市(Rockville)；大華府的Watermark老年中心從2015年引入此技術，加強對廚師們的培訓，此外還推出為期十周的沉浸式烹飪餐飲教學，讓民眾學習特殊的烹飪技巧，並在照顧長輩方面獲得更多啟發。

馬州洛克維爾市Seneca中心執行主任蓋爾伯(Jonathan Garber)說，沉浸式的烹飪教學和餐飲服務，不僅能幫助民眾深入了解年長者的需要，學習看護的經驗，同時也讓老年人們有更多社交空間，與不同學員接觸，有益緩解記憶認知衰退。

華府 馬州 肌肉

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