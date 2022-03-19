助耆老用餐 大華府創新互動性烹飪、用餐受歡迎
近年來出現一種創新廚藝和餐點服務，重點照顧年長居民的身心健康，大華府的許多老人院也推出試點項目和相關教學，以講究互動性的烹飪和用餐方式，幫助老年人克服阿茲海默症或肌肉萎縮、吞嚥困難的問題，同時讓民眾學習照顧年長者的方法。
這種講究互動性的「研磨式用餐」(grind dining)，最初由亞特蘭大的廚師葛爾漢(Sarah Gorham)和莫里斯(Stone Morris)開創，他們發現，無法享用美味佳餚對年長者來說是一件非常殘酷的事，許多老人因肌肉萎縮或記憶認知衰退而無法正常生活，甚至很難在正常時間用餐，連吞嚥都面臨問題。
兩名廚師因此開創特色的護理烹飪和用餐服務，我老人們喜歡或容易消化的食材做出創意料理，並精心設計擺盤，讓年長者們在用餐時能開動腦筋，也能與食物有更多互動，例如將土豆磨碎後與牛排肉汁混合，做成不同形狀，增加老人們的用餐區位，將點心做成小紙杯蛋糕的樣式，讓老人們可以兩三口吃掉，無需使用複雜餐具，簡化用餐流程，讓他們更輕鬆享受。
此創意用餐服務也在大華府的老人中心廣泛應用，包括維州費郡(Fairfax)、亞歷山卓市(Alexandria)，以及馬州的洛克維爾市(Rockville)；大華府的Watermark老年中心從2015年引入此技術，加強對廚師們的培訓，此外還推出為期十周的沉浸式烹飪餐飲教學，讓民眾學習特殊的烹飪技巧，並在照顧長輩方面獲得更多啟發。
馬州洛克維爾市Seneca中心執行主任蓋爾伯(Jonathan Garber)說，沉浸式的烹飪教學和餐飲服務，不僅能幫助民眾深入了解年長者的需要，學習看護的經驗，同時也讓老年人們有更多社交空間，與不同學員接觸，有益緩解記憶認知衰退。
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