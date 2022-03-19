費郡公校加強暑期輔導 料逾3萬人參加

公校官員表示，今年暑期課程需求大增，預計有逾3萬名學生都會接受暑期輔導。（費郡公校提供）

維州最大的費郡公校 (FCPS)今年暑期將推出輔導課程，專門幫助學生追趕在疫情 期間落後的學習進度，公校官員表示，今年的暑期課程需求量大增，預計逾3萬名學生將參加，課程將以線上和實體兩種方式進行。

費郡公校暑期課程主任弗利(Levi Folly)表示，此課程重點在幫助學生克服學術、社交情緒上的障礙，「讓學生向前看，不要為過去沒取得的成績氣餒，此外該課程也將培養孩子們對學習的興趣，加深他們對學習的認識，理解學習的目的」。

全美各地在疫情後都面臨學生水平下降的問題，許多地區提供暑期課程幫助學生趕上進度。（取自費郡公校官網）

全美各地在疫情後都面臨學生水平下降的問題，費郡的暑期課程將提供實體和線上方式，實體課在全郡所有小學、初中以及五所高中進行；根據費郡公校教委的統計，數學和語文輔導課程預計吸引最多學生，可能有1萬3000名小學生和3800名中學生參加，此外約有3200名高中生會在暑期上課以獲得更多學分。

費郡公校也為有特殊需求的學前班(pre-K)至12年級學生提供教育 輔導，預計有3300名學生參加；弗利表示，今年的暑期課程需求大增，預計有逾3萬名學生會接受暑期輔導，去年有2萬多名學生參加，而疫情前平均每年僅有約1萬8000人在暑期上課。

費郡公校教委表示，由於近兩年學生減少，大概有1250萬元本來用於教職儲備的資金可轉做暑期課程經費；暑期課程的教師將可獲津貼，但沒有額外補助。暑期課程詳情可查看：https://bit.ly/3wiPieF。