我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

費郡公校加強暑期輔導 料逾3萬人參加

記者張筠／維州報導
公校官員表示，今年暑期課程需求大增，預計有逾3萬名學生都會接受暑期輔導。（費郡公校提供）
公校官員表示，今年暑期課程需求大增，預計有逾3萬名學生都會接受暑期輔導。（費郡公校提供）

維州最大的費郡公校(FCPS)今年暑期將推出輔導課程，專門幫助學生追趕在疫情期間落後的學習進度，公校官員表示，今年的暑期課程需求量大增，預計逾3萬名學生將參加，課程將以線上和實體兩種方式進行。

費郡公校暑期課程主任弗利(Levi Folly)表示，此課程重點在幫助學生克服學術、社交情緒上的障礙，「讓學生向前看，不要為過去沒取得的成績氣餒，此外該課程也將培養孩子們對學習的興趣，加深他們對學習的認識，理解學習的目的」。

全美各地在疫情後都面臨學生水平下降的問題，許多地區提供暑期課程幫助學生趕上進度。...
全美各地在疫情後都面臨學生水平下降的問題，許多地區提供暑期課程幫助學生趕上進度。（取自費郡公校官網）

全美各地在疫情後都面臨學生水平下降的問題，費郡的暑期課程將提供實體和線上方式，實體課在全郡所有小學、初中以及五所高中進行；根據費郡公校教委的統計，數學和語文輔導課程預計吸引最多學生，可能有1萬3000名小學生和3800名中學生參加，此外約有3200名高中生會在暑期上課以獲得更多學分。

費郡公校也為有特殊需求的學前班(pre-K)至12年級學生提供教育輔導，預計有3300名學生參加；弗利表示，今年的暑期課程需求大增，預計有逾3萬名學生會接受暑期輔導，去年有2萬多名學生參加，而疫情前平均每年僅有約1萬8000人在暑期上課。

費郡公校教委表示，由於近兩年學生減少，大概有1250萬元本來用於教職儲備的資金可轉做暑期課程經費；暑期課程的教師將可獲津貼，但沒有額外補助。暑期課程詳情可查看：https://bit.ly/3wiPieF

公校 疫情 教育

上一則

棄金融高薪 牛浩然樂當藝術人

下一則

芝衛生局：接種疫苗可防Omicron亞種病毒

延伸閱讀

推動中文教育13年 新州林登市表彰陳如萍

推動中文教育13年 新州林登市表彰陳如萍
維州公校總監協會133人聯名 要求撤銷投訴熱線

維州公校總監協會133人聯名 要求撤銷投訴熱線
延長市長公校控制權 未列預算談判

延長市長公校控制權 未列預算談判
TJ錄取新制遭廢除 費郡公校上訴

TJ錄取新制遭廢除 費郡公校上訴
華府公校室內口罩令 16日起取消

華府公校室內口罩令 16日起取消

熱門新聞

竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

休士頓加油站 白天被偷1500加侖柴油

2022-03-15 17:51
圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升