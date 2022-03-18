華府195億新預算 強化警務與教育

市府計畫斥資5700萬元在華府市中心K街修建公車和自行車專用道。（記者張筠╱攝影）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)16日向市議會報告新財年的195億元預算，計畫2023財年重點擴展警務，包括斥3000萬元增聘警員，維持華府警員人數在4000名，包瑟政府也將致力改善交通安全、解決遊民問題，推動教育建設。

包瑟表示，疫情後華府警員人力嚴重不足，但槍枝問題、暴力犯罪 、歧視案件不斷增加，華府必須擴展警務人員，並確保911應急團隊的穩定和效率，根據包瑟提出預算，她計畫斥資3000萬元招聘、培訓警員，另斥2600萬元來更新華府消防和急救隊( Fire and EMS emergency)的車輛及設備。

包瑟也將致力促進華府交通安全，並加強改善市民的駕駛習慣，新年度將撥940萬元經費，在全市增加170個交通攝像頭，藉此打擊超速、闖紅燈、搶占公車專用道等不良行為。

在公共安全方面，包瑟政府計畫以110萬元推出為暴力犯罪的受害者，提供五年租房補助的試行計畫，斥資600萬元用於預防和解決青少年暴力犯罪問題，另外市府也計畫以730萬元專門用於保護性侵案的受害者並提供相關服務。

在教育領域，包瑟計畫斥5860萬元更新、維修學校的空調暖氣等設備，380萬元增加公校系統的心理健康資源；在公共衛生服務方面，包瑟政府計畫在三年內以1150萬元為弱勢群體的看護人員提薪，另外斥450萬元擴增華府公校系統的護理和衛生服務。

交通方面，包瑟政府計畫六年內以3600萬元建設自行車專用道，每年建設10哩，斥940萬元增加逾100個全職的學校交通警衛專員，此外市府也計畫撥款5700萬元，在華府市中心K街修建公車和自行車專用道，另外1500萬元在六年內擴增共享單車Capital Bikeshare資源，目標是讓所有市民在住家0.25哩之內就有清潔能源的代步工具。

日前華府和紐約市的多位遊民被一名住在大華府地區男子攻擊、殺害，兩市官員表示遊民和槍枝暴力問題亟待解決，包瑟政府在新財年預算中提出，要在Homeward DC項目中投資3100萬元，為500多人、260多個家庭和10幾位年輕人提供永久性的住房補助。

包瑟政府也計畫投資五億元給住房信託基金，4100萬元用於補貼低收入 民眾的住房開銷，市府準備三年內花費1億1000萬元維修或翻新逾1500套公共住房，在兩年內投資1億2000萬元來補貼低收入民眾的租金和水電費用，另有2600萬元專門給首次購屋者提供買房援助。