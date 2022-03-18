華府出租車費調升1元 Uber、Lyft也跟漲

Uber和Lyft等併車服務也宣布調漲費用，在油價飆升之際補貼司機成本。（記者張筠╱攝影）

由於全美油價 飆漲，華府出租車 輛局(Department of For-Hire Vehicles)本周宣布出租車增加1元費用，以此補貼油價成本，新規至少持續至7月中；Uber、Lyft 等併車服務最近也增收油價附加費，Lyft每次乘車費用增加55分，Uber則根據乘車距離增加45至55分不等的費用。

根據美國汽車協會(AAA)的數據，截至17日全美油價平均每加侖4.28元，華府4.39元，馬州4.2元，維州4.16元；華府因此調整全市出租車的收費，在7月中以前，民眾每次乘車將要多付1元。

許多民眾開始計算不同通勤方式的成本，比較地鐵、公車、自駕的費用，也有不少人減少回辦公室上班的天數，表示為了節約成本，只能犧牲與同事見面的機會。

然而對於以駕車為主要工作的民眾來說，油價飆升導致他們的利潤大減，甚至有人開始賠本工作，Uber、Lyft、DoorDash等平台的不少員工在接單時也開始精打細算。

為補貼通勤成本，Lyft從下周起每趟車程增加55分(紐約市除外)，此費用會直接補貼給司機，該規定將持續至少60天；Lyft的司機們也可申請Lyft Direct儲蓄卡，在6月30日前用此卡加油可獲得4%至5%的返現優惠。

Uber也從16日開始，每趟Uber服務增加45分至55分不等的費用，Uber Eats則增加35分至45分不等，具體金額根據目的地距離決定，增加的費用同樣全部補貼給司機，新規定持續60天，之後該公司將視情況調整。