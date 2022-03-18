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北維州房源增成交快 購房競爭激烈

記者張筠╱維州報導

維州房產經濟協會(Northern Virginia Association of Realtors)近日公布最新數據顯示，該地區房源在上月增加明顯，但房產成交速度快，且購房競爭激烈；福斯教堂市和阿靈頓郡則是北維州房價上漲最明顯的兩個地區。

根據該協會數據，今年2月份北維州房源(listing)增長38.5%，房產成交共有1355筆，其中超過一半的交易更在十天內完成，由此當地說明房源一進入市場就被搶空，炙手可熱；該協會主席、D.C. Copeland房產公司專員柯普蘭(Reggie Copeland)表示，買主已不能像以前一樣考慮多日再做決定，稍有猶豫可能就與理想房屋失之交臂。

根據房地產網站Bright MLS的數據，北維州今年2月成功簽訂買房合同的數量增加了近30%，有1805套房屋正在交易中(pending sales)，2月底共有894套房產待售(active listing)，比今年1月多4.8%。

該網站數據顯示，2月湧現大量買家，今年2月21日至27日的看房活動比去年同期增長逾1.1倍，房產專員表示，雖然房貸利率增長，民眾仍很有看房和購房的動力。

北維州房產經濟協會主要統計費郡、阿靈頓郡、費爾法克斯市、亞歷山卓市、福斯教堂市、維也納市、亨頓市、克里夫頓市等地區的房產數據，今年2月北維州地區的房價中位數為60萬7375元，比去年同期增長了6.6%。

各地房價數據顯示，福斯教堂市的房價漲幅最高，2月交易的房價中位數為61萬5000元，比去年同期增加9.8%，排名第二的為阿靈頓郡，房價中位數漲幅9.2%。

維州 房價 房地產

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