草間彌生「一與永恆」 華府4至11月免費參觀

草間彌生的「一與永恆」展覽今年4月1日在華府Hirshhorn博物館開幕,免費展出至11月27日。(取自博物館官網)

草間彌生藝術展今年重返華府 ,4月至11月華府Hirshorn博物館 將推出免費的「一與永恆」(One with Eternity)展覽,讓民眾時隔五年再度以沉浸體驗欣賞「波點女王」的藝術魅力,並從藝術展了解她近70年的創作生涯。

今年3月22日將滿93歲的草間彌生(Yayoi Kusama)出生於日本,曾與1957年移居紐約市,從小與大自然密切接觸,她從植物和花朵上獲得很多藝術靈感,也以此開展了前衛的藝術事業,她在世界各地許多展覽以圓點藝術作品為重點,她也因此有「波點女王」的稱號。

華府今年推出「一與永恆:草間彌生與Hirshhorn展覽」,展現草間彌生近70年藝術生涯,並重點呈現她的「鏡無限」(Infinity Mirror)、「Phalli's Field」、「我的心同宇宙起舞」(My Heart is Dancing into the Universe)等藝術作品。

Hirshhorn博物館主任崔梅麗莎(Melissa Chiu)表示,今年的展覽將立體呈現草間彌生的藝術,沉浸式的體驗也將凸顯她藝術作品中的實用性和前衛特色,此外博物館還會展示草間彌生早期的紙本藝術品、攝影作品、雕塑 藝術等,讓觀眾全方位認識她如何創新,以及她追尋藝術夢想的軌跡。

2017年華府Hirshhorn博物館因「鏡無限」展覽破紀錄的吸引了47萬5000名訪客,推特和Instagram等社交平台也創造大量互動和關注,Hirshhorn博物館表示,非常期待今年草間彌生的藝術展覽回歸華府,在春暖花開之際給華府增添藝術氣息。

「一與永恆」展覽將在4月1日開幕,免費展出至今年11月27日,民眾需當天上Hirshhonr博物館官網網訂票,每天早上9時30分開放訂購;該博物館開放時間為每周四至周日上午10時至下午5時30分,戶外雕塑花園是上午10時開放至下午4時30分;詳情可登錄:https://s.si.edu/37F8eKx