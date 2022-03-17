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華府台聯會年會 王祥雲接任會長

記者張筠／馬州報導
華府台灣同鄉聯誼會近日舉行第42屆年會以及會長交接儀式，劉金萍(右)交棒王祥雲(左)。（記者張筠／攝影）
華府台灣同鄉聯誼會近日舉行第42屆年會以及會長交接儀式，劉金萍(右)交棒王祥雲(左)。（記者張筠／攝影）

華府台灣同鄉聯誼會(簡稱台聯會)第42屆年會暨春節元宵晚會，日前熱鬧登場，當天並舉行會長交接，王祥雲接任第42屆會長，她表示，將以快樂的心情服務僑界，不論外界環境有多艱困，未來一年將承前啟後，繼續推出各項活動，團結社區；包括多名馬州官員等300多人出席了該場活動。

第41屆會長劉金萍致詞表示，從去年3月13日至今，「當了全年無休的義工」，回憶大小活動，對於各界的支持和愛心尤其感恩，她在交接時也祝福新會長王祥雲帶領台聯會和華府僑界有更好發展。

王祥雲表示，華府台聯會是全美台聯會中組織最完整、歷史最悠久的分會之一，她說，能在僑界貢獻微薄之力，也是在盡海外僑胞的義務，因此將以快樂的心情服務社區，並承諾華府台聯會將繼續舉行各項活動，包括大小會議，為今年底的九合一選舉助力，為僑胞組織回台投票等。

馬州華裔參議員李鳳遷也到場致詞，感謝華府台聯會過去兩年在防疫上的貢獻，包括捐贈防疫物資、為馬州社區募款等，此外也團結社區共同抵抗針對亞裔的仇恨犯罪，並反對「中國行動計畫」(China Initiative)，推動社會和族裔公平；馬州法官Mr.Judge Chung K. Pak、美國勞工部前副部長級財務總長莫天成及夫人、僑務委員劉耀聰等人均出席年會。

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