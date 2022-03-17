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華府櫻花開始綻放 估22到25日盛開

記者張筠／華盛頓報導
華府櫻花生長目前已達第三階段「小花初開」，青綠色的花苞中慢慢可見白色花瓣。（國家公園局提供）
華府櫻花生長目前已達第三階段「小花初開」，青綠色的花苞中慢慢可見白色花瓣。（國家公園局提供）

華府櫻花季慶典(Cherry Blossom Festival)將於本周末開幕，國家公園管理局(National Park Service)16日表示，櫻花生長一般有六個階段，目前已達第三階段「小花初開」，預計將在22日至25日進入盛開期(peak)。

國家公園局將潮汐湖畔(Tidal Basin)70%的櫻花盛開定為全盛期，一般在3月底、4月初，每年具體時間隨氣溫變化而改變；櫻花從初開到盛開總共有六個階段：蓓蕾萌芽期(green color in bud)、小花初現(floret visible)、小花初開(extension of florets)、花梗伸展期(peduncle elongation)、白色蓬鬆期(puffy white)、盛開期。

雖然上周末氣溫驟降且有降雪和凍雨，但櫻花生長目前未受太多影響，國家公園局表示，目前櫻花生長已進入第三階段，預計近幾日將可從青綠色的花苞中逐漸看到白色花瓣；潮汐湖畔附近區域已關閉，籌備本周末開始的一系列櫻花季活動，包括史密森尼美國藝術博物館(American Art Museum)19日將舉行的櫻花季家庭慶祝活動，Warner Theartre將在20日舉行的開幕慶典等，詳情：https://bit.ly/3MZPR3g。

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