廣納人才 申請馬州政府職位免大學學歷
馬州州長霍根(Larry Hogan)15日宣布新的勞動力及職場發展計畫，取消州府職位必須具有四年制大學學歷的要求，允許從傳統大學之外的教育機構和技能學校畢業的民眾進入州府工作，藉此擴充勞動力，並讓有多元技能的民眾發揮才能，參與馬州發展。
霍根表示，該勞動力及職場發展計畫旨在為有技能、但非通過傳統四年制大學畢業的民眾，提供更多就業發展的可能性，同時也讓州府人力更多元，該計畫由州府和非營利組織[email protected]合作開展，專門聯絡有科技資訊、行政、消費者服務等領域經驗，但非從四年制大學畢業的民眾。
[email protected]表示，該計畫將重點吸納25歲以上，有高中或相同程度畢業證，且接受過專業技能培訓者，包括社區大學、軍事機構、專業技校等；數據顯示，全美此類人才約逾7000萬人，馬州則有大概130萬人。
[email protected]的人才招聘網站已列出所有不需要四年大學學位的州府職位，其中馬州預算和管理廳(Department of Budget and Management)約有1萬9000個崗位，允許社區大學或其他學歷的民眾申請。
不過此計畫也遭批評，反對者稱，此舉可能會導致州府部分服務的質量下降，甚至讓州府崗位變得不夠精專，對此[email protected]官員回應，工作崗位的技能和薪資等方面都沒有改變，唯一變化的申請者的背景，讓具有技能的民眾進入州府工作，可以提升職場環境的公平性。
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