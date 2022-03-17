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南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

遊民殺手華府出庭 被控一級謀殺

記者張筠／華盛頓報導
布萊夫德近日連續殺害華府和紐約市遊民，被控一級謀殺和使用攻擊武器襲擊罪，他在大華府罪行累累，曾多次被捕，也曾被診斷有精神問題。（警方提供）
布萊夫德近日連續殺害華府和紐約市遊民，被控一級謀殺和使用攻擊武器襲擊罪，他在大華府罪行累累，曾多次被捕，也曾被診斷有精神問題。（警方提供）

近日在華府和紐約市連環槍殺街頭遊民的兇嫌布萊夫德(Gerald Brevard III)，被控一級謀殺罪和使用攻擊武器襲擊罪，16日首次在華府高等法院(D.C. Superior Court)出庭，根據法院紀錄，布萊夫德在華府、維州、馬州多次被捕，其家人稱，布萊夫德多年來流浪街頭，且曾被診斷有精神問題。

30歲的布萊夫德在九天內於華府紐約兩地連續作案，造成兩人死亡、三人受傷，他15日清晨在華府被捕，華府紐約兩地警方此前根據彈道比對，證實五起案件有同一把作案槍枝，不過華府警長康提(Robert Contee)表示，目前尚未搜得該槍枝，布萊夫德目前僅被控與華府有關的遊民命案，紐約警方仍在蒐集更直接的證據。

康提表示，被布萊夫德殺害的華府遊民是54歲的霍爾摩斯(Morgan Holmes)，警方9日在一個被燒毀的帳篷發現他的遺體，身上還有槍傷和刀傷；至於布萊夫德在3日和8日攻擊的兩位遊民，經送醫無生命危險。

警方尚未確認布萊夫德的作案動機，但紀錄顯示，布萊夫德在華府、維州、馬州曾有多次被捕歷史，他2020年12月因在維州亨頓(Herndon)的一家酒店入室搶劫並綁架一名女性而被捕，後來認罪獲減刑，被判有期徒刑11個月。

布萊夫德在華府的案件可追溯到2018年，他當時在喬治城(Georgetown)與人發生口角，而後用刀刺傷他人，被控使用致命武器襲擊他人的罪名，布萊夫德在認罪前曾被診斷無法受審，並送醫評估，法庭紀錄顯示，他患有「雙向情感障礙」(bipolar disorder)，最終他在該案中被判兩年緩刑。

根據馬州法庭的紀錄，布萊夫德曾因30多項信用卡欺詐和盜竊案被通緝；他的家人表示，布萊德多年來無家可歸，且有精神問題的病史。

華府 遊民 馬州

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