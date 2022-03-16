熊貓外交50年 華府國家動物園即日啟動六個月慶祝

華府國家動物園目前有三隻熊貓，包括熊貓媽媽「美香」(左)、熊貓爸爸「添添」、熊貓寶寶「小奇蹟」(右)。（國家動物園提供）

3月16日是美國的「國家熊貓日」(National Panda Day)，今年也正逢中美「熊貓外交」的50年紀念，華府 國家動物園 (National Zoo)即日開展為期六個月的線上、線下慶祝活動，包括大熊貓圖片展、紀錄片、慶生會等。

中國在1972年4月16日送給美國兩隻大熊貓，分別是雌性大熊貓「玲玲」(Ling-Ling)和雄性大熊貓「興興」(Hsing-Hsing)，從此展開中美「熊貓外交」，當年美國總統尼克森(Richard Nixon)以一對麝牛回贈中國。

影片來源：youtube/Smithsonian's National Zoo

今年是美國養育大熊貓的50周年紀念，華府國家動物園從3月16日至8月27日舉行一系列實體和線上的慶祝活動，包括3月16日的「大熊貓家譜圖片展」、4月16日、17日的大熊貓紀錄片展映、從4月8日開始的大熊貓周邊商品線上限量特賣活動等，詳情可查看：https://s.si.edu/3MRcxmd

華府國家動物園是美國擁有熊貓的三個動物園之一，另外兩家是亞特蘭大動物園和田納西州 的孟菲斯動物園；華府的三隻大熊貓分別是熊貓媽媽「美香」、熊貓爸爸「添添」以及牠們的熊貓寶寶「小奇蹟」，國家動物園也將在今年夏天為這個大熊貓家庭舉辦生日派對，「美香」為7月22日，「添添」為8月27日，「小奇蹟」為8月21日，民眾屆時可在線觀看。

國家動物園生物保護學研究所主任史密斯(Brandie Smith)表示，50年來美中動物保護學者合作，推動了全世界了解大熊貓的行為、繁殖、健康、棲息地，並在拯救大熊貓免於滅絕方面做出重要貢獻；大熊貓被世界自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)列為「易危」動物，目前全球有約1800隻野生大熊貓。