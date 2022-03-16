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維州公校總監協會133人聯名 要求撤銷投訴熱線

記者張筠維州報導
楊京上任後持續打擊可能加深分化的教育內容或活動，但他的教育計畫始終受到地方教育官員的挑戰。（楊京辦公室提供）
楊京上任後持續打擊可能加深分化的教育內容或活動，但他的教育計畫始終受到地方教育官員的挑戰。（楊京辦公室提供）

維州州長楊京(Glenn Youngkin)日前設置郵箱和電話熱線，邀請民眾投訴任何可能加深分化的教育相關活動，並撤銷一系列政策和文件引發爭議，近日維州公校教育總監協會(VASS)133名成員，致信該州教育總監，要求州長撤銷熱線， 不過，由於協會部分成員事前沒有接到通知，也未參與任何投票就被列名該連署信，而遭到楊京批評。

楊京始終反對具有分裂意味的教材或課堂活動，年初上任後立即簽署行政令禁止課堂教授「批判性種族理論」，1月設立郵址和熱線電話，邀請師生和家長若發現任何加深分化的教育活動，可隨時向州府投訴，他還在2月底撤銷一系列與教育多元平等有關的政策和文件，並將其標記為「具有歧視性和分裂性」。

此舉遭到維州公校教育總監協會(VASS)等組織的反對，VASS上周末致信維州教育總監巴洛(Jillian Balow)，要求州府與地方教育官員合作，草擬相關規定或出台指示，說明何為「分裂性(divisive)內容」後再調整、更新或撤銷現有的教育文件。

該信由VASS主席凱瑟爾(Ben Kiser)簽署，凱瑟爾表示，州府在調整或撤銷一系列教育文件前，完全沒有和地方官員商量，州長宣布此規定前，也從未知會該協會，「我們看到報導後有很多疑惑，判定州府基於錯誤假設做出這些決定，尤其州長撤銷了過去三年來為提高教育質量和公平性的文件。」

該信共有133位各地公校教育總監聯名，信中不同意州府對「歧視性和分裂性內容」的定義，並批評楊京政府以「公平機會」來替代「公平結果」，部分資源較匱乏社區的教育發展將受影想，VASS也要求州府澄清「公平服務所有兒童，給予平等機會和資源」的疑義。

不過凱瑟爾也表示，該聯名信是由VASS委員會的12名成員批准後發出的，的確沒有邀請所有成員投票，「該委員會能代表所有成員，且此信也獲得所有委員的通過」，但這種作法引來楊京的批評，稱此信僅能代表一部分人，扭曲了公校總監的看法。

楊京說，錯誤的代表興再度反映維州需要解決的問題，「我們不能將官僚、政客置於父母和學生之間，家長對孩子的教育須有決定權。」

教育總監 維州 公校

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