馬州喬郡50億預算 聚焦教育與打擊犯罪

喬治王子郡新財年預算中，教育資金漲幅最大，郡府目標提升教學質量，推動小班教學，增加心理輔導資源。（取自喬治王子郡公校官網）

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)近日公布新財年預算 案，50億資金將重點用於推動教育 建設、恢復經濟、打擊犯罪，其中教育方面的預算漲幅最大，比去年金額增長逾12%。

根據郡府的預算報告，今年教育預算達26億3000萬元，比去年增加逾12%，喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)表示，從去年夏天以來，喬治王子郡已有九所新學校動工，未來還會增建至少六所新學校。

教育資金也將重點用於提升學前班(pre-K)的教育質量和容量，艾索布斯表示，郡府目標讓更多孩子可以到校上課，接受良好教育，包括推動小班教學、增加教師、擴充心理輔導資源，在後疫情時代輔助孩子們的健康成長；此外郡府也計畫為教師加薪，翻新課堂的硬件設備。

艾索布斯表示，新財年郡府還計畫用更多資金來扶助民眾的生活，雖然現階段社會狀況不穩定，但該郡整體經濟正在迅速恢復，郡府也將致力吸引更多公司進駐，創造就業機會。

該郡也十分重視暴力犯罪 增加問題，郡府新年度將資助兩所警察院校，招納更多年輕警官學員，培養法醫、調查團隊等特殊人員，提升該郡打擊犯罪的能力，此外郡府也計畫發展更多能協助警務改革和立法的專員。

艾索布斯表示，食物分配、可負擔住房資源、經濟發展、環境保護等也將是該郡新財年的工作重點。