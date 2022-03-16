我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

馬州喬郡50億預算 聚焦教育與打擊犯罪

記者張筠╱馬州報導
喬治王子郡新財年預算中，教育資金漲幅最大，郡府目標提升教學質量，推動小班教學，增加心理輔導資源。（取自喬治王子郡公校官網）
喬治王子郡新財年預算中，教育資金漲幅最大，郡府目標提升教學質量，推動小班教學，增加心理輔導資源。（取自喬治王子郡公校官網）

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)近日公布新財年預算案，50億資金將重點用於推動教育建設、恢復經濟、打擊犯罪，其中教育方面的預算漲幅最大，比去年金額增長逾12%。

根據郡府的預算報告，今年教育預算達26億3000萬元，比去年增加逾12%，喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)表示，從去年夏天以來，喬治王子郡已有九所新學校動工，未來還會增建至少六所新學校。

教育資金也將重點用於提升學前班(pre-K)的教育質量和容量，艾索布斯表示，郡府目標讓更多孩子可以到校上課，接受良好教育，包括推動小班教學、增加教師、擴充心理輔導資源，在後疫情時代輔助孩子們的健康成長；此外郡府也計畫為教師加薪，翻新課堂的硬件設備。

艾索布斯表示，新財年郡府還計畫用更多資金來扶助民眾的生活，雖然現階段社會狀況不穩定，但該郡整體經濟正在迅速恢復，郡府也將致力吸引更多公司進駐，創造就業機會。

該郡也十分重視暴力犯罪增加問題，郡府新年度將資助兩所警察院校，招納更多年輕警官學員，培養法醫、調查團隊等特殊人員，提升該郡打擊犯罪的能力，此外郡府也計畫發展更多能協助警務改革和立法的專員。

艾索布斯表示，食物分配、可負擔住房資源、經濟發展、環境保護等也將是該郡新財年的工作重點。

教育 預算 暴力犯罪

上一則

芝議會法規委員會 申請選區重畫舉行全民公投

下一則

北卡華人應對高油價：減少開車出門採買、避免上餐館

延伸閱讀

物價上漲 馬州逾半民眾面臨經濟困難

物價上漲 馬州逾半民眾面臨經濟困難
華府公校室內口罩令 16日起取消

華府公校室內口罩令 16日起取消

油價飆 民生苦 馬州停徵汽油稅30天

油價飆 民生苦 馬州停徵汽油稅30天
洛杉磯市長初選 洛縣檢長賈斯康意外成主角

洛杉磯市長初選 洛縣檢長賈斯康意外成主角
馬州喬治王子郡 2/28取消口罩令 公校和大眾交通除外

馬州喬治王子郡 2/28取消口罩令 公校和大眾交通除外

熱門新聞

圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

加油站白天遭大量竊油 德州業主查監控才明白怎麼被偷

2022-03-15 17:51
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
新澤西州彭斯格羅夫鎮近來由於資金短絀，鎮內居民大多又都是藍領受薪居民，已無漲稅空間，因此決定拍賣78塊住宅用地以開源節流。(鎮政府網站照片)

「布魯斯威利家鄉」新州小鎮財務吃緊 拍賣78住宅用地

2022-03-10 02:14
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網