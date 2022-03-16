節省醫護人力 馬州蒙郡試辦自行核酸檢測

蒙郡政府即將暫停部分防疫中心的服務，取而代之的是讓民眾自行領取核酸檢測資源，自測後再將樣本投遞到指定地點，以此節省人力。（蒙郡政府提供）

隨著新冠疫情 趨緩，馬州蒙郡(Montgomery)本周宣布將暫停部分新冠檢測 服務，同時則將在部分社區活動中心提供可自取的核酸檢測(PCR)資源，民眾自行檢測後，可將樣本投遞到指定地點，一到兩天內即可收到結果，藉此提高檢測效率，滿足民眾旅行需求，也能節省醫護人力。

蒙郡官員表示，提供自取核酸檢測資源的地點分別是Wheaton、Plum Gar、East County、Bauer Drive、North Potomac、Dennis Avenue Health Center六個社區活動中心，蒙郡行政執行助理官員斯托達德(Earl Stoddard)表示，此試行項目為蒙郡政府和生物科技公司20/20 Gene Systems合作推出，主要受到華府啟發，華府去年讓民眾可到圖書館免費領取檢測資源，自測完後再將樣本投遞回來，以此提高檢測效率。

斯托達德說，夏季是旅遊旺季，而目前疫情也已較平穩，為滿足民眾在旅途中的核酸檢測需求，同時減輕郡府負擔，蒙郡推出此計畫來平衡各項資源。

想要領取核酸檢測資源的民眾須先上網註冊(https://bit.ly/3te0qaV)，查詢最近的領取和投遞站，檢測機構會連夜工作，確保民眾在一到兩天內就能獲得結果；蒙郡官員稱此試行計畫有助於幫助民眾進入「下一個新常態」。

蒙郡上月已撤銷公共場所的室內口罩 令，蒙郡公校系統(MCPS)上周開始也允許學生自願戴口罩上學，公校官員表示，防疫鬆綁以來沒有收到任何因口罩發生的歧視或衝突。