華府失業率居高不下 市府今明辦線上招聘

華府失業率居高不下，市府有逾500個職缺，市長辦公室16至17日舉行線上招聘會。（記者張筠╱攝影）

聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)近日公布的數據顯示，華府 相比全美其他州，失業率從去年底到今年初一直居高不下，更是全美失業較嚴重的地區之一；此外華府政府內部也有逾500個職缺，市長包瑟(Muriel Bowser)辦公室在16至17日，將展開相關招聘活動。

數據顯示，今年1月全美失業率最高的地區包括華府、加州、新墨西哥、賓州等，華府失業率達6.3%，去年12月為6.1%；馬州和維州失業率沒有變化，分別維持在5.4%和3.3%。

華府去年1月至今年1月中，共增加了3萬5000個工作崗位，就業 成長率為4.9%，馬州同期增加了7萬5300份崗位，就業成長率2.9%，維州增加近9萬份工作，就業成長率達2.3%。

市府內部也有許多職缺，包瑟政府近幾周推出線上招聘會，希望能填補各政府單位的人力；除受疫情 影響，市府職缺眾多也與今年預算增加有關，去年聯邦政府提供補助金，市府得以擴展部分政府機構的服務，因此需要增添人力。

華府多職缺的原因不少，包括年長民眾在疫情下決定提前退休，部分家庭疫情期間為在家照顧孩子而不得不辭職，此外還有一些民眾希望尋找待遇較好的機會，因此離開原來的工作。

包瑟辦公室於16至17日，將開展「新年新工作」(New Year, New Career)的線上招聘會，這是華府目前最大的一次線上招聘，民眾可直接通過電話或視頻與20多個政府部門的招聘官對話，包括市府圖書館、衛生局、華府公校系統(DCPS)、檢察長辦公室等，部分政府機構可能當場就會錄取。

線上招聘會註冊通道，16日：https://bit.ly/3IdQmmG，17日：https://bit.ly/3JkYcMv，有意者兩場均可報名。