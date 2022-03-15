華府公校室內口罩令 16日起取消

華府公校宣布，16日起撤銷室內口罩令，包括校車和所有校園活動。（華府公校系統提供）

華府公校 系統(DCPS)近日宣布，從16日(本周三)起撤銷室內口罩 令，所有師生、訪客進入教學樓都可選擇戴或不戴口罩，校車和校園活動也都包括在內，不過，公校官員同時要求民眾尊重他人的防疫決定；至此，大華府地區僅剩馬州喬治王子郡(Prince George’s County)公校系統仍維持口罩令。

華府公校系統本月稍早時就已允許師生在戶外場所可不戴口罩，現在因疫情趨緩且較穩定，市府決定進一步放寬防疫規定，允許公校系統自行放寬口罩規定，而此決定也獲得華府教師工會(Washington Teachers' Union)的支持。

本月初華府教師工會主席萊昂斯(Jacqueline Pogue Lyons)曾表示，希望華府公校在4月春假結束後再撤銷口罩令，但目前聯邦疾病防治中心(CDC)也已調整防疫指南，只建議「高傳染」社區維持口罩令，因此華府公校同步調整也算穩妥，但若疫情反彈，她希望華府公校時刻準備好收緊防疫規定。

目前華府已降到「低傳染」社區，相鄰地區的多數公校系統也都鬆綁口罩規定，包括維州全部公校系統和馬州最大的蒙郡公校(MCPS)，目前大華府地區僅剩馬州喬治王子郡公校仍要求師生到校須戴口罩。