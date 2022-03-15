大華府時事論壇 紐大教授解析俄烏衝突

大華府「兩岸時事論壇社」近日舉行線上講座，分析俄烏衝突。（主辦方提供）

大華府「兩岸時事論壇社」近日特邀紐約大學終身政治學教授熊玠解析俄羅斯 出兵烏克蘭 事件，他表示，俄烏衝突是地緣政治上的多方較量，從該事件也獲得諸多啟示。

熊玠表示，俄烏衝突是兩國長久關係與糾葛的一部分，矛盾源於2014年以來的紛爭，由量變到質變成為軍事衝突，這已不是「二人遊戲」，而是地緣政治上的「三人遊戲」，與美國和它領導的北約(NATO)密切相關，因此也更複雜。

2021年11月美國稱「發現」俄羅斯在烏克蘭的邊界大幅增加軍隊，總統拜登同年12月7日警告，若俄侵烏，西方國家將聯手對俄祭出經濟制裁。 12月17日俄向美國和北約提出「安全保證」，要求停止北約東擴和在烏部署戰略武器，但未達目的。今年1月底美國增強東歐軍事部署，西方國家同時撤出大使館人員，並多次警告稱俄於2月某日入侵烏克蘭，儘管俄羅斯總統普亭 一再否定，烏總統也表示無證據，但客觀上造成俄羅斯一定會入侵烏克蘭的輿論導向。

鑑於烏東地區衝突加劇，俄羅斯2月21日對頓涅茨克和盧甘斯克予以外交承認。2月22日普亭宣布明斯克協議不復存在。拜登則宣告對俄羅斯的第一波經濟制裁立即生效，將俄羅斯隔絕於國際金融體系外， 2月24日俄國軍隊由東、南、西方面占領烏克蘭。

解析普亭攻占烏克蘭的動機時，熊玠歸納目前各界普遍認同的三點：普亭好大喜功、普亭要反制北約的東擴、普亭年老失誤。此外熊玠補充兩點看法：即在美國啟動經濟制裁之後普亭決定出兵，相當於被美國逼迫；普亭反對北約東擴但一再被否定，且北約仍不停武器援助烏克蘭，普亭因政治談判無果、恐懼俄國安全受損而攻打烏克蘭。

熊玠總結俄烏衝突的三點啟示：第一，任何一個國家不會容忍外部因素強大到威脅自身國家安全利益；第二，在地緣經濟發達到國家之間彼此高度依賴時，任何一方企圖用經濟手段傷害另一方，其結果必然「殺敵一千，自損八百」；第三，烏克蘭危機對台灣問題也有啟示，雖然兩者性質不同，但美國對俄烏衝突的處理方式一定程度也反映美方在保衛台灣抵禦武力衝突的可能作法。