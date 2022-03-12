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夏令時間到 維州醫師：多接觸自然光可助眠

記者張筠／維州報導

今年夏令時間將從13日凌晨開始，對許多人來說可能因此打亂睡眠，維州醫生建議，充足睡眠能有效改善健康，包括抑制食慾，降低肥胖概率，對心臟和情緒也有好處，而提高睡眠質量的方法，包括白天多接觸自然光，睡前少看手機、電視，以維持規律睡眠時間等。

雖然睡眠對健康的重要性人盡皆知，但仍有許多民眾無法真正做到，維州內科醫生斯傑森(Jason Singh)表示，大量研究顯示睡眠充足與心臟健康有緊密聯繫，美國醫學會近日也公布臨床實驗報告，指睡眠充足能有效控制體重，也有助於減肥，「當人休息充分，食慾就會下降，這與一種刺激食慾的神經激素有關。」

許多民眾在調整夏令時後仍會有一段時間無法適應，甚至晚上難以入睡，斯傑森建議民眾多接觸自然光，活動盡量安排在白天，晚上按時休息，「若晚上長時間暴露在燈光下，身體會較難準備入睡，而睡眠若不充分，身體又會進入高壓狀態，形成惡性循環。」

他建議民眾，夏令時期間的午休不要超過20分鐘，盡量早睡早起，且每天定時睡覺，睡前30至60分鐘避免看電視、手機等螢幕，睡前六小時不要攝入咖啡因，適當運動也有助身體放鬆，但睡前幾小時忌劇烈運動；斯傑森說，新冠疫情後民眾對健康的重視提高，而養成良好的睡眠習慣對保持健康不可或缺。

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