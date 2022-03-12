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「六人行」沉浸體驗展 3/17華府開幕

記者張筠／華盛頓報導
「六人行」沉浸體驗展將於3月17日在華府開幕。（取自活動官網）
「六人行」沉浸體驗展將於3月17日在華府開幕。（取自活動官網）

經典美劇「六人行」(Friends，又譯老友記)的沉浸體驗展覽，將於17日在華府的Madame Tussauds Wax博物館與公眾見面，展覽內容包括影集中主角生活的空間、使用的家具和生活用品等，讓參觀者身臨其境，重溫劇集中的經典場景，展覽持續至6月5日。

「六人行」以生活在紐約曼哈頓的六個好友為中心，講述他們共同度過十年生活的點點滴滴，以輕鬆詼諧又不乏溫暖的方式探討了親情、友情、愛情，該劇在1994年至2004年於美國播出，陪伴一代人的成長，並風靡全球，引起的話題持續至今。

此沉浸體驗展由華納兄弟旗下公司聯合Superfly X公司推出，Superfly X的聯合主席馬斯卡特里(Stacy Moscatelli)表示，這是一個讓民眾「真實走進六人行故事的機會」，標誌性場景也能喚起豐富回憶。

影迷們有機會在展覽上走進Joey和Chandler的公寓，坐在他們的躺椅上看電視，玩桌上足球，此外參觀者也能體驗Monica的廚房，以六位角色的視角觀看中央公園附近的生活；除了還原劇中場景，該展覽也會播放經典音樂，並設計拍照角度和地點供參觀者留念。

馬斯卡特里表示，該展覽是經過詳細縝密的研究還原的，從道具到服裝，Superfly X與華納兄弟確保展覽每個細節與影集一致，旨在給觀眾呈現從電視畫面到現實生活的獨特體驗，該展覽中所有可觸摸的物件都是複製品，原始道具都放在玻璃展櫃中。

華府已是「六人行」沉浸體驗展在北美的第七站，此前該展在紐約市吸引眾多影迷，甚至有民眾遠赴紐約體驗；華府展覽的詳情及購票：https://bit.ly/3MMD1oD。

華府 足球 紐約市

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