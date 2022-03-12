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華府車輛失控撞向戶外用餐區 2死至少11傷

記者張筠／華盛頓報導
華府Chevy Chase社區11日突發致命案件，中午12時許一輛汽車失控撞向路邊的戶外用餐區，導致兩名女性死亡，多人重傷。（華府消防與急救隊提供）
華府Chevy Chase社區11日突發致命案件，中午12時許一輛汽車失控撞向路邊的戶外用餐區，導致兩名女性死亡，多人重傷。（華府消防與急救隊提供）

華府西北部商業區11日突發致命車禍，當天中午12時許一輛汽車失控撞向路邊的戶外用餐區，導致兩人死亡，多人重傷，警方表示，肇事車輛司機是一名年長男性，目前沒有跡象表明他故意傷人，初步研判僅是車輛失控而釀成大禍。

華府消防急救隊長多尼利(John A. Donnelly)表示，該事故發生於商業繁榮的Chevy Chase社區Connecticut大道5500號附近，肇事車輛因失控撞向一家希臘餐廳Parthenon的戶外用餐區，導致至少11人受傷，三人在事故現場接受治療後離開，另外八人送醫，其中兩名女性在幾小時後身亡，至少四人仍有生命危險。

多尼利表示，此類事故較為罕見，「撞向人群的案件非常嚴重，多導致大規模傷亡」；華府警方表示，肇事車輛的司機是一名年長男子，他當時單獨駕駛，因車輛失控而撞向群眾，初步調查顯示，他無意傷人，目前也在配合調查。

警方表示，這是一起單純的意外，傷者年齡在30至80歲不等，他們當時都坐在戶外用餐區，餐廳建築沒有結構性損壞。

新冠疫情爆發後，大華府多地政府為扶持商家生意，紛紛通過擴建人行步道、限制車輛通行、收緊限速等方式來促進戶外用餐及服務區的發展，許多餐館和酒吧也在近兩年內拓展戶外服務，隨著天氣轉暖，近日在外用餐的消費者也逐漸增多。

不過也有官員和維權團體表示，擴展人行道或戶外用餐區會擠占車道，加上自行車、共享電動滑板等代步工具在大華府逐漸普及，而拓展商家戶外服務區將會增加道路使用的複雜度，也會帶來安全隱患。

新冠疫情後，民眾漸漸習慣在戶外用餐，多數商家也拓展戶外服務區。（記者張筠╱攝影）
新冠疫情後，民眾漸漸習慣在戶外用餐，多數商家也拓展戶外服務區。（記者張筠╱攝影）

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