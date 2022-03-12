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「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

油價高漲 外送成本激增 從業員賠本上工

記者張筠／華盛頓報導
油價上漲影響全美民生，尤其衝擊外送行業人員，許多DoorDash、Uber Eats的配送員表示工作已基本無利潤。（記者張筠╱攝影）
油價上漲影響全美民生，尤其衝擊外送行業人員，許多DoorDash、Uber Eats的配送員表示工作已基本無利潤。（記者張筠╱攝影）

油價上漲影響全美民生，尤其衝擊外送行業人員，大華府許多DoorDash、Uber Eats等外送平台的配送員叫苦連天，該行業從業員表示，油價太貴，導致其工作收入已僅夠支付加油成本，除非開電車送貨，否則很難獲利，而且若油價繼續升高，他們幾乎都在賠本服務，因此考慮放棄送餐工作。

在北維州讀書的姜雨斌，自疫情後到DoorDash做兼職配送員以賺取生活費，「當時因外送需求增加明顯，我自己有車，就想利用課餘時間打工賺點外快，加上疫情期塞車少，工作一直算順利」，然而近日油價飆升，「車子來回的成本一周內就多了幾十元」，開銷快超過成本，令他對此工作產生猶豫。

馬州居民戴維斯(Chris Davis)也是一名DoorDash員工，平時主要在喬治王子郡(Prince George’s County)和安奧蘭多郡(Anne Arundel County)送餐，隨著油價和物價上漲，他每周送貨竟然要賠上100至110元，「如果油價繼續上升，除非開電車送餐，否則難以維生。」

在北維州送餐的DoorDash員工米勒(Catie Miller)表示，「近期的外送工作讓我感到浪費時間」，因為基本上已無利潤可言，「每天東奔西跑已毫無疑義」，她正計畫辭職；米勒近日也開始慎重接單，只接受配送距離在五哩之內的顧客，「否則大老遠駕車送餐，最後只拿到10元工資，連油費都不夠，簡直又疲憊又一無所獲。」

部分顧客理解這些配送員的苦衷，往往會多給小費，美利堅大學(American University)學生古特曼(Bill Guterman)在Uber Eats兼職，他表示，本周有兩次送餐時收到比平時多的小費，「很感激，雖然經濟壓力增大，但至少我的付出獲得肯定。」

油價上漲，導致送餐工作人員每周通勤成本增加幾十元到100多元。（記者張筠╱攝影）
油價上漲，導致送餐工作人員每周通勤成本增加幾十元到100多元。（記者張筠╱攝影）

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