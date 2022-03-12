我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

油價飆 民生苦 馬州停徵汽油稅30天

記者張筠／馬州報導
全美油價創新高，馬州和維州政府近日推動緊急政策，計畫暫停徵收汽油稅，減輕民眾經濟負擔。（記者張筠╱攝影）
全美油價創新高，馬州和維州政府近日推動緊急政策，計畫暫停徵收汽油稅，減輕民眾經濟負擔。（記者張筠╱攝影）

油價飆漲嚴重影響民眾日常生活，馬州州長霍根(Larry Hogan)10日宣布，州府已和立法者制定緊急計畫，決定暫停汽油稅(gas tax)30天，預計下周敲定(finalized)後生效，維州州長楊京(Glenn Youngkin)也表示正在推動類似政策。

俄烏戰火的影響持續，全美各地民眾因油價創新高而感到諸多不便，各州長近日也敦促國會推出法令阻止油價繼續升高，霍根也呼籲拜登政府增加國內的能源生產，以降低美國對別國的能源依賴。

霍根10日也通過推文宣布，「將暫停每加侖收取0.36元的汽油稅30天，旨在國際社會充滿不確定性的時刻為馬里蘭居民減輕經濟負擔」，該緊急命令可望於下周敲定施行；霍根說，目前馬州的盈餘創新高，反映馬州是全美疫後恢復最良好的地區之一，州府有能力支持各家庭、小商家、退休民眾的生活，尤其是在面對通貨膨脹及俄烏戰爭之際，能靈活應對財庫經費，幫助各社區度過難關。

相鄰的維州州長楊京10日也表示，州府已在制定暫停汽油稅的緊急政策；當前維州每加侖汽油約課徵0.18元。

根據美國汽車協會的數據，當前全美平均油價為每加侖4.33元，華府4.49元，維州4.25元，馬州4.3元。

馬州 油價 維州

上一則

招生大改革 住華埠就讀重點高中機會提高

下一則

芝公校擬取消 僅靠高分入讀菁英高中

延伸閱讀

禁俄羅斯原油進口 Valero公司另尋油源

禁俄羅斯原油進口 Valero公司另尋油源
譴責俄羅斯 馬州終止列寧格勒州姊妹關係

譴責俄羅斯 馬州終止列寧格勒州姊妹關係
兒童接種普及 霍根要求州教委撤口罩令

兒童接種普及 霍根要求州教委撤口罩令
蒙郡室內口罩令21日到期 郡長籲公校謹慎防疫

蒙郡室內口罩令21日到期 郡長籲公校謹慎防疫
疫情趨緩 兒童接種普及 霍根要求州教委撤銷口罩令

疫情趨緩 兒童接種普及 霍根要求州教委撤銷口罩令

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

2022-03-05 02:00
新澤西州歡樂點海灘鎮鎮長卡尼查表示，由於自己有波蘭及斯洛伐克血統，決定近日啟程前往波烏邊境，協助逃離烏克蘭的難民盡速安頓。(取材自臉書)

新州鎮長赴波烏邊境 協助難民撤退

2022-03-05 12:18
過去一年，大華府民眾最感興趣的前三種職業依次為公證人、房地產經理、消防人員。（記者張筠╱ 攝影）

大華府疫後職業 公證人搜尋熱度居冠 房地產仲介、消防員名列第2、3

2022-03-04 10:25

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟