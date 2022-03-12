油價飆 民生苦 馬州停徵汽油稅30天

全美油價創新高，馬州和維州政府近日推動緊急政策，計畫暫停徵收汽油稅，減輕民眾經濟負擔。（記者張筠╱攝影）

油價 飆漲嚴重影響民眾日常生活，馬州 州長霍根(Larry Hogan)10日宣布，州府已和立法者制定緊急計畫，決定暫停汽油稅(gas tax)30天，預計下周敲定(finalized)後生效，維州 州長楊京(Glenn Youngkin)也表示正在推動類似政策。

俄烏戰火的影響持續，全美各地民眾因油價創新高而感到諸多不便，各州長近日也敦促國會推出法令阻止油價繼續升高，霍根也呼籲拜登政府增加國內的能源生產，以降低美國對別國的能源依賴。

霍根10日也通過推文宣布，「將暫停每加侖收取0.36元的汽油稅30天，旨在國際社會充滿不確定性的時刻為馬里蘭居民減輕經濟負擔」，該緊急命令可望於下周敲定施行；霍根說，目前馬州的盈餘創新高，反映馬州是全美疫後恢復最良好的地區之一，州府有能力支持各家庭、小商家、退休民眾的生活，尤其是在面對通貨膨脹及俄烏戰爭之際，能靈活應對財庫經費，幫助各社區度過難關。

相鄰的維州州長楊京10日也表示，州府已在制定暫停汽油稅的緊急政策；當前維州每加侖汽油約課徵0.18元。

根據美國汽車協會的數據，當前全美平均油價為每加侖4.33元，華府4.49元，維州4.25元，馬州4.3元。