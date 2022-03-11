油價漲可加快創業發展 科技業預見轉機

油價 飆升對大華府民眾日常生活的影響越發顯著，維州民主黨 人本周要求州長宣布緊急狀態，避免商家哄抬物價，有民眾也開始抱怨經濟壓力大，旅行計畫泡湯，不過科技業者則從危機中看見轉機，且預估當下困境可加快推動創業發展，促進新技術產生。

維州民主黨人本周呼籲共和黨州長楊京(Glenn Youngkin)宣布全州進入緊急狀態，以啟動反價格欺詐法，俄烏戰火導致全美油價創新高，為避免供應商趁機哄抬必要商品及服務的價格，民主黨人要求啟動相關法案，允許維州檢察長調查甚至起訴有欺詐消費者行為的企業；不過楊京辦公室發言人稱，民主黨人此舉是為掩飾其無法在能源獨立性取得成效，而企圖轉移公眾注意力。

油價飆升也增加大華府民眾的生活壓力，不過維州阿靈頓科技公司MoDev首席執行官艾瑞克森(Erickson)表示，從危機中看見轉機，由於民眾通勤壓力加大，富有創造力的科技人才可從中發現商機，提出新想法，包括創造加強人與人聯絡的技術，或發明全新代步工具。

「新冠疫情極大促進zoom等視頻會議工具的發展，過去兩年也證明了遠程工作的可行性」，艾瑞克森表示，或許多數人一開始難以適應線上生活，但民眾切實的需求會帶動科技的推陳出新，如今絕大多數人都習慣實體與網路結合的工作和學習，甚至認為此轉變不可逆。

遠程醫療問診(telemedicine)也在疫情期間迅速發展，「雖然目前遠端移動(teleportation)僅存在科幻小說或電影中，但社會變動及現實需求的增長，將大大加快新技術和發明的出現。」