我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報 俄控「專滅斯拉夫」生化武器…存在嗎？

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

網課替代實體課 大學應退費？華府上訴法院將審理

記者張筠／華盛頓報導
華府聯邦上訴法院本周決定恢復審理針對美利堅大學和喬治華盛頓大學的兩起訴訟案。（取自GWU官方臉書）
華府聯邦上訴法院本周決定恢復審理針對美利堅大學和喬治華盛頓大學的兩起訴訟案。（取自GWU官方臉書）

華府聯邦上訴法院(federal appeals court)本周投票決定恢復審理美利堅大學(American University)和喬治華盛頓大學(George Washington University)的兩起訴訟案，這兩所大學遭指控違反承諾，沒有將因疫情無法進行的實體課學費退還給學生。

起訴書指出，這兩所大學學生原本能以較便宜的價格選擇其他學校就讀，或直接在線上學習，但他們仍支付大筆學費給美大與喬大，目的是希望能上教學效果更好的實體課，很多人還因此背負巨大債務，然而學校疫情爆發後，取消實體課轉而以網課替代，但卻未將學費退給學生，補償他們未能獲得實體課的損失。

去年華府一名地區法院法官稱兩所學校沒有違反承諾，而駁回這兩起訴訟，但華府聯邦上訴法院8日推翻地區法院的決定，稱兩所大學可能違反華府法律中的默認約定(implied contract)，因此將恢復審理。

法官艾德華茲(Harry Edwards)在意見書中表示，學生是否有權獲得退款賠償仍未解決，雖然學生與學校間沒有關於退款的明確合約，但根據華府法律，兩所學校可能違反了要給學生提供實體課程的默認約定。

艾德華茲表示，沒有跡象表明兩所學校在欺騙學生，證據也顯示兩所大學已盡可能確保了學生的學習，但從實體課轉向線上教學，是否讓美利堅大學和喬治華盛頓大學獲利，這還需要更多證據和調查。

面對法官恢復審理的決定，喬治華盛頓大學發言人葛里斯曼(Joshua Grossman)表示，該校的首要優先考慮事項為社區的健康和安全，「喬治華盛頓大學採納公衛專家的建議，遵守市府防疫規定，因此在2020年春季改為線上教學」，他還說「雖然我們對法院的決定很失望，但會持續為此案辯護」；美利堅大學的發言人也表示該校「正在閱讀法院裁決並將持續捍衛立場。」

美利堅大學和喬治華盛頓大學因疫情期間以線上課程代替實體課，但沒給學生退學費而被告...
美利堅大學和喬治華盛頓大學因疫情期間以線上課程代替實體課，但沒給學生退學費而被告。（取自AU官方臉書）

華府 疫情 投票

上一則

Brightspeed總部落腳夏樂 將聘逾百員工

下一則

喬州擬停徵汽油燃料稅 減輕民眾負擔

延伸閱讀

華府放寬學校口罩令 公校暫不跟進

華府放寬學校口罩令 公校暫不跟進
俄國怎化解「經濟制裁」？美分析：靠中國和能源

俄國怎化解「經濟制裁」？美分析：靠中國和能源
新聞評論／俄經濟早與西方隔絕 拜登必須加碼制裁

新聞評論／俄經濟早與西方隔絕 拜登必須加碼制裁
全美最塞路段 新州大橋4連冠

全美最塞路段 新州大橋4連冠
撤下反中海報惹議 喬治華大校長道歉

撤下反中海報惹議 喬治華大校長道歉

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

2022-03-05 02:00
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00
馬州哥倫比亞市為全美最快樂第二名的城市，在民眾身心健康、社區環境友好等項目中也名列前茅。（記者張筠／攝影）

全美最快樂城市 馬州哥倫比亞排第2 華府85

2022-03-03 11:46
過去一年，大華府民眾最感興趣的前三種職業依次為公證人、房地產經理、消防人員。（記者張筠╱ 攝影）

大華府疫後職業 公證人搜尋熱度居冠 房地產仲介、消防員名列第2、3

2022-03-04 10:25

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官