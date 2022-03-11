網課替代實體課 大學應退費？華府上訴法院將審理
華府聯邦上訴法院(federal appeals court)本周投票決定恢復審理美利堅大學(American University)和喬治華盛頓大學(George Washington University)的兩起訴訟案，這兩所大學遭指控違反承諾，沒有將因疫情無法進行的實體課學費退還給學生。
起訴書指出，這兩所大學學生原本能以較便宜的價格選擇其他學校就讀，或直接在線上學習，但他們仍支付大筆學費給美大與喬大，目的是希望能上教學效果更好的實體課，很多人還因此背負巨大債務，然而學校疫情爆發後，取消實體課轉而以網課替代，但卻未將學費退給學生，補償他們未能獲得實體課的損失。
去年華府一名地區法院法官稱兩所學校沒有違反承諾，而駁回這兩起訴訟，但華府聯邦上訴法院8日推翻地區法院的決定，稱兩所大學可能違反華府法律中的默認約定(implied contract)，因此將恢復審理。
法官艾德華茲(Harry Edwards)在意見書中表示，學生是否有權獲得退款賠償仍未解決，雖然學生與學校間沒有關於退款的明確合約，但根據華府法律，兩所學校可能違反了要給學生提供實體課程的默認約定。
艾德華茲表示，沒有跡象表明兩所學校在欺騙學生，證據也顯示兩所大學已盡可能確保了學生的學習，但從實體課轉向線上教學，是否讓美利堅大學和喬治華盛頓大學獲利，這還需要更多證據和調查。
面對法官恢復審理的決定，喬治華盛頓大學發言人葛里斯曼(Joshua Grossman)表示，該校的首要優先考慮事項為社區的健康和安全，「喬治華盛頓大學採納公衛專家的建議，遵守市府防疫規定，因此在2020年春季改為線上教學」，他還說「雖然我們對法院的決定很失望，但會持續為此案辯護」；美利堅大學的發言人也表示該校「正在閱讀法院裁決並將持續捍衛立場。」
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