網課替代實體課 大學應退費？華府上訴法院將審理

華府聯邦上訴法院本周決定恢復審理針對美利堅大學和喬治華盛頓大學的兩起訴訟案。（取自GWU官方臉書）

華府 聯邦上訴法院(federal appeals court)本周投票 決定恢復審理美利堅大學(American University)和喬治華盛頓大學(George Washington University)的兩起訴訟案，這兩所大學遭指控違反承諾，沒有將因疫情 無法進行的實體課學費退還給學生。

起訴書指出，這兩所大學學生原本能以較便宜的價格選擇其他學校就讀，或直接在線上學習，但他們仍支付大筆學費給美大與喬大，目的是希望能上教學效果更好的實體課，很多人還因此背負巨大債務，然而學校疫情爆發後，取消實體課轉而以網課替代，但卻未將學費退給學生，補償他們未能獲得實體課的損失。

去年華府一名地區法院法官稱兩所學校沒有違反承諾，而駁回這兩起訴訟，但華府聯邦上訴法院8日推翻地區法院的決定，稱兩所大學可能違反華府法律中的默認約定(implied contract)，因此將恢復審理。

法官艾德華茲(Harry Edwards)在意見書中表示，學生是否有權獲得退款賠償仍未解決，雖然學生與學校間沒有關於退款的明確合約，但根據華府法律，兩所學校可能違反了要給學生提供實體課程的默認約定。

艾德華茲表示，沒有跡象表明兩所學校在欺騙學生，證據也顯示兩所大學已盡可能確保了學生的學習，但從實體課轉向線上教學，是否讓美利堅大學和喬治華盛頓大學獲利，這還需要更多證據和調查。

面對法官恢復審理的決定，喬治華盛頓大學發言人葛里斯曼(Joshua Grossman)表示，該校的首要優先考慮事項為社區的健康和安全，「喬治華盛頓大學採納公衛專家的建議，遵守市府防疫規定，因此在2020年春季改為線上教學」，他還說「雖然我們對法院的決定很失望，但會持續為此案辯護」；美利堅大學的發言人也表示該校「正在閱讀法院裁決並將持續捍衛立場。」