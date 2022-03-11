菁英高中招生禁止族裔歧視 維州議會過關

TJ高中招生改革在大華府乃至全美備受關注，近日維州州議會通過提案，限制該高中在內的州長學校在招生中族裔歧視。（記者張筠 / 攝影）

全美知名的北維州 「湯瑪斯傑弗遜高中」(簡稱TJ高中)新錄取制度持續面臨挑戰，維州州眾議會9日通過修訂版提案，禁止TJ高中在內的所有列入州長學校(Governor's Schools)的菁英學校，在錄取過程中有任何族裔歧視，預計州長將很快簽署，不過立法者承認，修訂版法案的象徵意義大過實際效益。

維州眾議員9日以63比35的表決結果通過該提案，此前參議會已通過類似版本，提案將遞交州長楊京(Glenn Youngkin)簽字，楊京辦公室發言人波特(Macaulay Porter)表示，此提案重申錄取招生 應基於成績，這符合楊京的立場，「州長每天都在為確保學生能獲得公平、優質的教育而努力，倡導學生勇敢逐夢，州府也持續在為年輕人追求成功生活而完善法律和各項建設」，因此預計楊京很快會簽署此提案。

該提案由維州共和黨籍眾議員戴維斯(Glenn Davis)提出，他表示，包括TJ高中在內的所有學校都不該將族裔背景納入招生標準，原版提案也建議州長學校只通過類似標準化入學考試等「傳統學術評估方式」來衡量申請者的水平，禁止用可能帶有歧視或偏見的信息來錄取，包括禁止以學生族裔等信息來招生，不過修訂版提案僅稱「禁止學校在招生中族裔歧視」。

負責修訂該提案的維州民主黨籍參議員彼得森(Chap Petersen)表示，法院將可決定何種行為或內容會構成歧視，他承認此修訂版法案的象徵意義大於實際效果，但藉此表達立場也很重要。

維州州長學校是由州府支持的菁英高中(magnet schools)和暑期項目，旨在給程度較高的學生們提供具有挑戰性的學術、藝術課程資源。

費郡公校 (FCPS)教委以提高TJ高中學生族裔多元性為由，在2020年推動招生改革，取消入學考試和申請費，加入學生社會經濟狀況、英語能力、家庭信息等背景來綜合評估錄取，此改革引起亞裔社區強烈反彈，家長們起訴費郡公校教委，法官上月裁決家長勝訴，判定費郡公校教委在招生改革中有非法的族裔平衡(racial balancing)，費郡公校教委計畫上訴。