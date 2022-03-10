防性侵 勞登郡公校教委修訂規章 要求須及時處理相關案件

維州勞登郡(Loudoun County)公校 教委9日投票通過修訂校園性侵 、性別歧視 的規定，新條例加強了公校對性侵案的管理規範，要求校方須及時處理、調查並上報案件，同時提高對受害者的保護，包括為受害學生安排特殊學校，限制施暴者的活動等。

勞登郡公校教委自2020年就開始修訂關於性侵、性別歧視的「第九條規章」(Title IX)，但2021年一名15歲學生連續在兩所高中性侵了兩名女同學的案件發生後，更催化加速修改章程的進行，兩起案件引來大華府乃至全美社區的關注，當地家長批評勞登郡公校官員處理不當，甚至有所隱瞞，要求公校教育總監齊格勒(Scott Ziegler)等官員下台，維州州長楊京(Glenn Youngkin)也要求檢察長徹查此事。

齊格勒曾為此向公眾道歉，承認現有規章制度不完善，無法給予學生充分的保護或提供足夠安全的教學環境；勞登郡公校教委面對各界壓力，加速修訂公校規章，9日表決通過。

修訂後的「第九條規章：性別歧視、性侵案處理」規定，公校教職一旦發現與性別歧視、性侵或相關暴力事件，須及時採取相關措施並制止暴力持續，避免再發生，且要推進調查，並向受害學生提供保護和彌補措施。

新規章細化保護學生安全必須採取的措施，確保當事人和其他學生仍有健康、安全的學習環境，包括提供受影響學生心理輔導，延長作業的截止日期，調整課程安排，讓學生能調整身心狀態，允許學生請假，增加保護措施，若必要也可提高校內的監控力度。

勞登郡也將增加資金，協助受影響的學生有更多上學的選擇；新規章明列，學校須為性侵案或歧視案的雙方提供支持措施，確保他們在接受調查期間仍能安全上學。

勞登郡公校去年發生的兩起性侵案目前仍在調查中，涉案的15歲青少年目前在青少年治療中心接受監督緩刑，直至他滿18歲。