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助學習追上進度 大華府公校推輔導課

記者張筠╱華盛頓報導
大華府多公校系統為幫助學生在疫後恢復學術水平，紛紛推出輔助計畫，包括暑期課程、輔導教學等。（蒙郡公校提供）
大華府多公校系統為幫助學生在疫後恢復學術水平，紛紛推出輔助計畫，包括暑期課程、輔導教學等。（蒙郡公校提供）

華府各地公校系統為加快學生在疫情之後恢復課業水平，近日紛紛推出相應計畫，包括鼓勵學生申請暑期課程，建議家長多花時間輔導學生的課業，此外，公校還推出不同等級的學習輔導方案。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)和公校官員近日鼓勵所有小學生註冊加入「夏季加速計畫」(Summer Acceleration program)，旨在幫助學前班至四年級的學生在五周的課程及活動中，提高學習和社交能力，暑期課程從7月5日延續至8月5日，每周一至五上午9時至下午4時上課。

「夏季加速計畫」內容包括能提高學生會話和社交能力的遊戲活動，建立班級感情，此外老師也會提供手把手的科學、工程、文學等學術輔導，讓學生為新學年做好準備，每天也將提供營養午餐；該計畫9日已開放註冊，名額有限，先到先得，詳情可登錄：https://bit.ly/3Cref8Y

市府也推出了「家長大學」工作坊(Parent University workshop)，邀請家長15日上線參與，和華府公校教師及其他家長探討幫助孩子精進課業的方法，詳情：https://bit.ly/3CuLEPV

馬州蒙郡公校(MCPS)8日也提出幫助學生在疫後恢復學習能力的方案，包括提高學生文學和數學水平、提供教師進修機會、推出集體的英語學習項目、為進度超前的學生提供更多學習材料、不同等級的學習輔導(tutoring)計畫等。

蒙郡公校負責升學與就業準備的主任墨菲(Scott Murphy)表示，蒙郡公校主要與FEV Tutor和TutorMe Education兩個教學輔導機構合作，從1月底陸續輔導不同能力等級的學生，截至2月底，逾1600名學生已接受了2800多個小時的輔導，效果顯著，且參與人數仍在增加。

墨菲表示，該計畫主要分三個層次，「全面輔導」(high-dosage tutoring)主要是為幫助學生更好的完成常規學習，每周可有多次輔導，每次60至90分鐘，有實體和線上兩種選擇，教師包括蒙郡教職員和其他教學機構的輔導人員。

「學習干預引導」(evidence-based interventions)主要是為輔助成績較落後的學生能跟上進度，內容包括蒙郡公校要求的基本數學、閱讀課程等，教師也是蒙郡教師。

「作業輔導」(on-demand tutoring, homework help)面向所有學生，教師24小時在線，學生對任何科目或作業有疑問都可預約輔導時間。

墨菲表示，接受輔導的學生進步程度是未接受輔導者的兩倍，因此建議所有學生充分利用輔導資源，也可把握暑假補上疫情期間成績落後的課業；馬州喬治王子郡公校官員希望家長暑假多花時間陪孩子學習，並關心孩子的心理健康。

公校 華府 疫情

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