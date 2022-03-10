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華府放寬學校口罩令 公校暫不跟進

記者張筠╱華盛頓報導
雖然市府放寬學校的防疫規定，但華府公校官員表示目前不會放寬，學生到校仍須戴口罩。（華府公校提供）
雖然市府放寬學校的防疫規定，但華府公校官員表示目前不會放寬，學生到校仍須戴口罩。（華府公校提供）

華府衛生局8日更新防疫指南，其中包括教育和育兒機構均可放寬口罩令和隔離規定，除非社區傳染率再升至「高度傳播」(high transmission)，不過華府公校系統(DCPS)目前仍將維持口罩令，公校官員表示在防疫上會採取保守措施；華府公校和馬州喬治王子郡公校是大華府目前仍維持口罩令的兩個公校系統。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，華府已解除商家的室內口罩令，現在進一步放寬對教學場所和育兒機構的限制，允許地方教育相關的所有機構自行制定防疫規定，但若華府疫情再升至高度傳播，則將重新建議民眾戴口罩。

對此華府公校教育總監菲力彼(Lewis Ferebee)說，DCPS暫不放寬口罩令，學生到校仍須戴口罩；華府最大的特許學校(charter school)系統發言人也表示會採取「較保守的防疫措施」，並會根據社區民眾意見調整口罩規定。

馬州最大的蒙郡公校(MCPS)8日已經宣布解除口罩令，截至目前，大華府地區僅剩華府公校和馬州喬治王子郡公校(Prince George's County)系統維持口罩令，維州各地的公校系統已因州長楊京(Glenn Youngkin)的新法，全面撤銷口罩令，允許學生自行決定是戴口罩上學。

除更新口罩建議，華府衛生局也放寬教育機構的隔離指南，新規定表示，確診者或曾接觸病例的師生只要隔離五天，且提供新冠檢測的陰性證明即可返校。

口罩 華府 公校

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