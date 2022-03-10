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大華府醫護志工啟程赴烏 參與救援難民

記者張筠╱馬州報導
大華府醫護志願者近日前往歐洲援助俄烏戰爭中的難民，馬州的兩大醫療系統也給烏克蘭捐贈逾400萬元的醫療物資。（Team Rubicon提供）
大華府醫護志願者近日前往歐洲援助俄烏戰爭中的難民，馬州的兩大醫療系統也給烏克蘭捐贈逾400萬元的醫療物資。（Team Rubicon提供）

馬里蘭大學(UDM)和約翰霍普金斯大學(JHU)的醫療系統，本周聯合向烏克蘭捐贈價值逾400萬元的醫療物資，大華府的醫療救護志願者9日也出發前往歐洲，參與救援俄烏戰爭中的難民。

俄烏戰爭愈演愈烈，大量平民處於危險之中，兩國也有許多士兵傷亡，位於馬州的兩家大醫院向烏克蘭捐贈的醫療物資包括病床、呼吸機、氧氣濃縮器、口罩、防護服、手套、注射器等。

馬里蘭大學和約翰霍普金斯大學的兩家醫院都加入了由人道主義公益組織發起的「Project C.U.R.E.」計畫，在近幾周向烏克蘭當地運送醫療物資，重點救治在戰火中受傷的士兵和百姓，馬里蘭大學醫療中心首席執行官孫沙(Mohan Suntha)表示，烏克蘭人民展現出令人震撼的勇氣，雖然這裡距離戰場遙遠，但通過醫療捐助也能傳達大家齊心支持他們與無端暴力奮戰。

大華府20多名醫療人員近日自願加入災難應急隊「Team Rubicon」，踏上飛往歐洲援助烏克蘭的旅程，成員包括會講烏克蘭語和俄語的醫生、曾在消防隊中負責救護工作的醫護人員、負責醫療物資調度的人員、後勤專員以及負責財務的志願者等，他們9日從維州的杜勒斯國際機場(IAD)出發，飛往德國法蘭克福(Frankfurt)，而後將再輾轉進入歐洲的難民區。

烏克蘭 華府 馬州

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