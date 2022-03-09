工人誤將煤氣管當水管 釀成蒙郡公寓爆炸慘劇

蒙郡公寓爆炸案導致14人受傷，有兩人重傷仍在住院，其中一人情況危急。（蒙郡消防局提供）

馬州 蒙郡銀泉市(Silver Spring)上周的公寓爆炸案造成14人受傷，一名維修工人誤將煤氣管切斷後釀成大禍，但該公寓的煤氣管難以辨認，因此定性為意外事故(accident)；蒙郡郡長同時要求郡府檢查所有老舊公寓的管道標誌和材質，且查驗維修工人培訓是否合格，避免悲劇重演。

蒙郡銀泉市的Friendly Garden公寓3日突然爆炸，建築結構嚴重損毀，附近三棟公寓的電力系統也損壞，導致41個家庭被迫搬出，包括124名成人和36名兒童；蒙郡消防局長古德斯坦(Scott Goldstein)7日表示，爆炸事件共導致14人受傷，有兩人傷勢較重仍在住院，其中一人情況危急。

消防官員尚未確認引發大火的物質，不過在維修工人錯將煤氣管切斷後，公寓一樓曾出現火花，而後幾秒發生爆炸，「任何一個小動作都可能在當時的情況引發意外，例如打開電燈開關、啟動任何電器等。」

古德斯坦根據調查還原當時場景：一名工人為協助民眾疏通堵塞的水管而檢查管道，但錯將一條1.5吋的煤氣管切斷，導致煤氣洩漏，不過由於煤氣通過管道時有一定的壓力，管道斷裂不會馬上有很多氣體洩漏，加上沒有響聲，因此該工人並未意識到他切斷的是煤氣管，工程結束後他戴上帽子返回公寓一樓。

就在他抵達一樓後，該建物就出現了火光，居民開始向外撤離，零星火光疑似點燃了其他物質，導致公寓內開始出現焦味，不到一分鐘後引發爆炸，整棟公寓劇烈晃動，當時很多民眾正好在樓梯間，爆炸導致房體損毀，附近社區民眾也看見滾滾濃煙。

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)要求郡府審查蒙郡老舊公寓的煤氣管道是否符合要求，包括標誌和材質等，此外也要檢驗維修工人的培訓流程是否合規，確保水、電、煤氣等基礎設施都有合格人員來管理、修繕；Friendly Garden公寓建於1971年，煤氣管的外觀與其他管道沒有區別，導致工人誤判造成意外。

蒙郡White Oak社區中心設置的緊急收容所將開放至本周四(10日)，Gwendolyn Coffield活動中心也從8日開始給受難民眾提供生活支援，以及免費的法律服務、申報財產損失、經濟補助、心理輔導、申請新護照等證件；「蒙郡住房夥伴」(Montgomery Housing Partnership)目前已募集46萬元，本周開始陸續發放給受害民眾。