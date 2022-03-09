無聲抗議 俄駐美使館街道立起「總統澤倫斯基路」路標

泰勒近日在俄羅斯駐美大使館門口立了一面寫有「總統澤倫斯基路」的路標。（取自泰勒推特）

全美各地民眾近日以不同方式支持烏克蘭，華府 政治運動人士泰勒(Claude Taylor)近日在俄羅斯 駐美大使館 門口，豎立了一面寫有「總統澤倫斯基路」(President Zelensky Way)的路標，他表示，此標誌是對俄羅斯總統普亭的無聲抗議。

泰勒說，該路牌雖然只是一個小標誌，但長期立在俄羅斯駐美大使館前，表達著一種無聲抗議，「展示我們對俄羅斯總統普亭的憤怒，以及對烏克蘭人民和總統澤倫斯基的支持。」

用路標表達立場是泰勒常用的發聲方式，他曾於2018年在沙烏地阿拉伯駐美大使館前立了一面「卡舒吉路」(Khashoggi Way)路標，以此紀念在沙烏地駐伊斯坦堡領事館慘遭謀殺的新聞記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)。

華府市議會在2018年通過將俄羅斯駐美大使館所在的威斯康辛大道(Wisconsin Ave)的其中一段路，命名為「涅姆佐夫廣場」(Boris Netsov Plaza)，以此紀念涅姆佐夫，他曾任俄羅斯副總理，2015年2月27日在莫斯科克里姆林宮附近遇刺身亡。

政治和民運人士若要將華府的某一條路重新命名，以紀念特殊人物或歷史事件，需要由華府市議會通過；華府法律禁止以任何在世者的名字命名交通路段或廣場，且規定要在去世兩年後才可使用他們的名字來命名公共場所。