TJ高中錄取改革 被判歧視亞裔 費郡公校將上訴

聯邦法官近日判決TJ高中新招生機制歧視亞裔群體，必須終止，費郡公校表示將會上訴。（記者張筠╱攝影）

全美知名的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)招生 改革從2020年至今經歷波折起伏，聯邦法官近日判決該校新招生制度歧視亞裔 群體，必須終止實施，此裁決標誌亞裔社區的勝利，不過推動錄取改革的費郡公校 系統(FCPS)對此表示將會上訴。

聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)在判決書中指出，TJ高中的招生改革旨在增加非裔和西語裔學生，屬於非法的「族裔平衡」(racial balancing)，此外將入學考試和申請費取消，轉而用「不透明」的方式將學生的家庭收入、英語會話水平等納入招生標準也不公平，因此錄取制度必須終止。

該裁決對亞裔社區是一大勝利，但費郡公校教委主席佩卡斯基(Stella Pekarsky)近日通過聲明稱「該裁決結果沒有法律支持」，因此將會尋找一切可能的方案上訴，力圖確保新的招生機制能繼續運行。

佩卡斯基說，費郡公校教委也將向法官爭取，讓TJ高中繼續推進2026屆學生的招生流程，同時該校也將考慮下一步行動。

她表示，終止現行的招生制度將「給正在申請TJ高中的學生帶來很大壓力和不確定性」，大約有2500名學生申請2022年入學(即2026年畢業生)，這些學生都已進入篩選系統，符合GPA達3.5、修過多元課程等要求，「終止招生制度將嚴重影響明年的入學工作，此外也將打亂學生選課、教學安排、課程設計等。」

提吿費郡公校教委的「Coalition for TJ」聯合創始人、TJ高中學生家長諾瑪妮(Asra Nomani)說，費郡公校(上訴)的行為相當於在歧視亞裔群體方面固執己見，「TJ高中應重回不考慮族裔(race-blind)的招生方式，讓學生的努力不再白費。」

TJ高中多年被評全美第一的公立高中，招生改革前亞裔學生占比超過七成，而非裔、西語裔學生數量明顯較少，維州費郡公校(FCPS)教委近幾年以平衡各族裔學生數量為由推進招生改革，引起亞裔社區的強烈反彈，去年該校開始以新的「綜合評估」方式招收2021年秋季入學的新生，在此錄取機制下，亞裔學生占比從73%降至54%，非裔從1%升至7%，西語裔從3%增至11%。